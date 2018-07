Spevák Tomáš Bezdeda láka ženy na internete: Loví na zoznamke!?

Smola alebo prekliatie? Spevák Tomáš Bezdeda (32) sa od jari 2008, keď sa po trojročnom vzťahu rozišiel s dnes už vydatou moderátorkou Adelou Vinczeovou (37), márne snaží nájsť svoju spriaznenú dušu.

Bývalému superstáristovi nie sú hviezdy v oblasti lásky vôbec naklonené, no sympatický blondiak sa nevzdáva. A zavelil do útoku!

Bezdeda je od rozchodu s Adelou bez frajerky už prakticky desať rokov. V šťastnom partnerskom spolužití mu nebráni nespútaná umelecká duša či nebodaj bohémske sukničkárstvo, ale krutý fakt, že na obzore sa mu momentálne nečrtá žiadna dáma, ktorá by ho niečím upútala a zapálila v ňom vášeň. „Neviem, či som fakt chybný,“ zasmial sa pre Nový Čas hudobník, ktorý má vo svojom veku už celkom jasné predstavy o budúcnosti. „Baby niekedy nevedia, čo chcú. Mám 32 rokov a už skrátka chcem nejakú, s ktorou si budem rozumieť, zafunguje aj chémia, budem zamilovaný, ako som bol voľakedy - a budem sa na ňu tešiť,“ dodáva smelo.

Zaberie zoznamka?

Muzikant, ktorému sa zjavne darí viac v kariére než na poli lásky, sa však v žiadnom prípade nevzdáva. Rád by sa stal otcom, no má to jeden háčik - najprv musí nájsť mamičku svojho budúceho dieťaťa. Novému Času v tejto súvislosti priznal, že mu pri tom občas asistujú sociálne siete.

Fešákovi s blonďavou hrivou a prenikavými modrými očami sa totiž potenciálne záujemkyne o rande ozývajú samy.zdôveril sa Tomáš s tým, že niektoré dievčatá to myslia skutočne vážne.dopĺňa Bezdeda, ktorý sa na rande vďaka sociálnej sieti už raz odhodlal - a nespokojný veru nebol. „Doteraz sme s tou babou kamaráti,“ povedal s lišiackym úsmevom a veľavravným dôvetkom: „Nikdy nevieš, koho stretneš...“

Kamaráti

Nie je žiadnym tajomstvom, že Bezdedovou životnou láskou bola dnes už vydatá pani Vinczeová. Hoci už dvojica netvorí pár, mosty medzi sebou nespálili. „S Adelou sme boli spolu tri roky, máme kamarátsky vzťah, veď sa stretávame aj v markizáckej Chart Show,“ uzavrel Tomáš, ktorý si so svojou bývalkou podľa vlastných slov vždy rád „poklábosí“.

Tomášove plusy