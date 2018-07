Trnavský recept na Legiu Varšava: Tri noci nespať!

Tri noci pred utorňajším úvodným duelom 2. predkola Ligy majstrov na pôde Legie Varšava nemohol tréner Radoslav Látal (48) poriadne spať.

Po zápase však mal dôvod na úsmev, pretože s futbalistami Trnavy zvíťazil na pôde jasného favorita veľmi nečakane o dva góly. Štyridsaťosemročný český kouč však napriek senzačnému výsledku i pred domácou odvetou ďalej považuje svojich zverencov za outsiderov na postup.

"Tri noci pred týmto zápasom som nemohol spať. Tak snáď už teraz budem môcť. Samozrejme priznávam, že máme veľkú radosť, výsledok nás teší," citoval Látala server Šport.sk.

Jeho zverenci sa postarali o suverénne najväčšie prekvapenie úvodných zápasov 2. predkola. Do stretnutia vo Varšave vstúpili veľmi dobre a v 16. minúte ich poslal do vedenia Erik Grendel. V 93. minúte potom slovenskému šampiónovi ešte vylepšil pozíciu do odvety po výkope brankára Martina Chudého striedajúci hráč Ján Vlasko.

"Začiatok zápasu sme zvládli veľmi dobre. Vypracovali sme si dve šance a následne sme strelili gól. V druhej časti nás Legia zatlačila. Myslím si, že v defenzíve sme pracovali tak, ako sme chceli. Súper mal náznaky po štandardných situáciách. Zvládli sme to dobre," pochvaľoval si Látal, ktorý prevzal Trnavu pred sezónou a v 1. predkole s ňou prešiel cez bosniacky Zrinjski Mostar.

Teraz má slovenský majster nečakane na dosah už 3. predkolo. "Nič nie je rozhodnuté, sme len v polčase. Čaká nás ešte ťažká práca, odveta bude veľmi náročná. Legia je stále favorit."