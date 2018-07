Peter z Bernolákova má čarovné ruky: Za 2 roky sa naučil z dreva robiť divy!

Pod rukami Petra vznikajú jedinečné výtvory. Nepotrebným kusom dreva vdýchne dušu.

Petrovi Eliášovi z Bernolákova učarovalo drevo a rezbárstvo pred dvoma rokmi na remeselníckom trhu, ktorý navštívil spolu s manželkou. Dnes sa vypracoval natoľko, že na jarmoky chodí ako predajca on sám.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Rozhodol sa urobiť dielničku v garáži, kúpil si motorovú pílu, rezbárske dláta, brúsky a naplno sa začal venovať tomuto hobby. Krôčik po krôčiku skúšal drevo opracovať, dávať mu tvar. Najprv to boli lyžičky, misky, neskôr vzal do rúk pílu a veľké kusy dreva. Aby sa výrobok pekne leskol, na záver ho natrie ľanovým olejom. „Vlastnými rukami dáva drevu život. Čo výrobok, to originál. Nehľadí na čas strávený v garáži, ani mozole," obdivuje ho manželka Evka.

Najväčšou odmenou mu je však pochvala: „O jeho výrobky je záujem a to ho ženie vpred. Už ani ten chrbát a ruky toľko nebolia, keď sa mu na trhu dostane pár slov uznania," prezrádza manželka.

Najčastejšie vyrezáva rôzne srdiečka, anjelikov, sochy žien či zvierat. Čo sa týka dreva, na spracovanie používa dub, topoľ, agát, sumach alebo ovocné stromy. Pekné dreva hľadá počas prechádzky prírodou, kde zbiera samorasty a kusy, ktoré ho oslovia. Viac jeho prác nájdete na facebooku pod názvom Čarodrev.