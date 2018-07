Dievčina otehotnela ako 13-ročná, v škole sa jej vysmievali: O pár rokov všetkým vytrela zrak

Otehotnela vo veľmi mladom veku, nevzdala sa však a teraz je z nej hrdá matka.

Britke Kaleigh Snaith sa v sekunde život obrátil úplne naruby. Len ako trinásťročná totiž zistila, že čaká pod srdcom dieťa. Vystrašená dievčina sa rozhodla, že si drobčeka nechá, no nemala tú odvahu to ihneď oznámiť svojim rodičom. Stalo sa tak až po pol roku. Sharon (48) a Tommy Snaithovci (53) sa po prvotnom šoku s radosťou začali pripravovať na príchod svojho vnúčatka.

Otvoriť galériu Kayleigh robí dcérka veľkú radosť. Zdroj: Facebook/ Kayleigh Danielle Molloy Snaith Kaileigh porodila krásnu zdravú dcérku Harley, no musela sa popasovať s úlohou matky a rovnako aj so školou. Na život, aký viedli jej rovesníčky, mohla zabudnúť. Kaileigh mala v skorej puberte už dospelácke povinnosti. Nenechala sa však zlomiť najmä vďaka veľkej podpore jej rodičov. Mladá Britka však v škole nemala na ružiach ustlané. Každý deň musela čeliť útokom, narážkam a posmeškom zo strany jej spolužiakov. "Mnohí mi vraveli, že som nechutná, že som si zničila život, nikdy nebudem dobrou matkou a že nikdy nič nedosiahnem?" cituje jej slová britský denník The Sun.

Dievčina sa však zaťala a strednú školu doštudovala. Navyše sa chystá ísť aj na vysokú školu, kde by chcela študovať hudbu. Na maturitný ples sidodala šťastná absolventka.