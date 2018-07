V Nemecku chcú dať Britom po brexite dvojaké občianstvo: Toto pre to musia urobiť

Dvojaké občianstvo by mohli mať v Nemecku tí občania Británie, ktorí požiadajú o nemecké občianstvo ešte pred skončením prechodnej fázy po oficiálnom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Podľa správy agentúry AP to navrhlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Rezort diplomacie potvrdil v utorok informácie zverejnené európskym spravodajským portálom Politico, ktorý citoval z návrhu tzv. prechodného zákona o brexite.

Zákon navrhuje, aby bola na vnútroštátne účely Nemecka Británia vnímaná ako členská krajina Európskej únie aj v čase medzi jej oficiálnym vystúpením z eurobloku 30. marca 2019 a koncom navrhovaného tzv. prechodného obdobia 31. decembra 2020.

V súlade s aktuálne platnými pravidlami by sa Briti museli vzdať svojho občianstva v Spojenom kráľovstve, pokiaľ by ich nemecké občianstvo bolo schválené po uplynutí prechodnej fázy. Citovaný návrh zaručuje, že sa bude brať do úvahy dátum podania žiadosti.