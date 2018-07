Dlhoročná opora reprezentácie: Zmluvu podpíšem až po tomto

Následky nešťastnej uplynulej sezóny. Reprezentačný hokejový brankár Ján Laco (36) sa po nej stále dáva zdravotne dokopy a v dôsledku toho je bez zmluvy. Nový klub si začne hľadať až potom, keď bude v poriadku.

Dlhoročná opora slovenskej reprezentácie pôsobila v uplynulej sezóne v Chomutove a Sparte Praha. Laco sa predstavil aj na ZOH 2018 v Pjongčangu, no z prípravy na MS 2018 v Dánsku predčasne odstúpil. „Stále ma trápi pravý lakeť, s ktorým som mal problémy od polovice sezóny. Po skončení sezóny to už bolo dobré, no keď som začal trénovať, opäť sa mi to zhoršilo. Buď tam mám zápal, alebo pocvakané šľachy,“ povedal pre Nový Čas brankár, ktorý bol aj včera doobeda navštívil fyzioterapeutku. Práve spoločné cvičenia by mu mali problémový lakeť uvoľniť. Kvôli nemu ešte ani netrénuje na ľade: „Myslel som si, že to už bude dobré, no stále sa to naťahuje. Preto ani nechcem ísť na ľad, keďže tam je to najhoršie. Musím tam totiž držať hokejku a pohyby s ňou by boli zlé.“

Najlepší brankár MS 2012 v Helsinkách, kde Slovensko získalo strieborné medaily, na koniec kariéry v žiadnom prípade ešte nemyslí. Na druhej strane sa ani neponáhľa s podpisom zmluvy. „Nechcem sa zatiaľ nikde upisovať, keďže v tomto stave začínať na novom pôsobisku by nebolo ideálne. Chcem sa dať najskôr stopercentne do poriadku a potom sa hádam niečo objaví,“ verí skúsený gólman. Nevylučuje, že by to mohlo byť aj v rodnom Liptovskom Mikuláši. „Nepredbiehajme, riešiť to budeme až potom a uvidíme, či v Mikuláši vôbec budú potrebovať pomoc aspoň počas tréningov, prípadne niečo viac,“ dodal Ján Laco.