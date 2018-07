Známe kamarátky na premiére letného kinohitu odhalili viac než chceli: Zďaleka nie len dovolenkové plány

Premiéru dlhoočakávanej komédie Mamma Mia! Here we go again! si nenechali ujsť mnohé známe tváre, medzi ktorými nechýbali ani dlhoročné kamarátky Ada Straková, Nora Beňačková a Beáta Dubasová. Trojica sršala dobrou náladou a ľahký žáner filmu bol aj pre ne dokonalým dovolenkovým lákadlom...