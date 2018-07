Mbappé hral aj napriek veľkému riziku: Všetko sme sa snažili skrývať

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé (19) priznal, že posledné dva zápasy na majstrovstvách sveta v Rusku odohral so zranením chrbta.

Aj tak vo finále s Chorvátskom skóroval a pomohol k triumfu "Les Bleus" 4:2. Mbappé sa zranil pred semifinále s Belgickom, ale Francúzom sa podarilo zdravotné problémy mladého útočníka utajiť.

"Najdôležitejšie bolo na to neupozorniť súpera, pretože by to mohli zneužiť a zamerať sa na moje citlivé miesta," povedal Mbappé pre magazín France Football. "Preto sme sa so spoluhráčmi a s tímom dohodli, že budeme všetko skrývať. Aj vo finále," doplnil rodák z Paríža.

Mbappé nepochyboval o tom, že francúzska reprezentácia môže po druhý krát v histórií vybojovať na MS zlato. "Musím priznať, že som na to myslel. Od začiatku som bol presvedčený, že máme všetko, čo je k víťazstvu treba," povedal útočník PSG.

Na šampionáte patril Mbappé k najväčším hviezdam, strelil 4 góly a stal sa najlepším mladým hráčom turnaja.