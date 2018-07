Známy youtuber dal kopačky najsexi rosničke: Jeho dôvod vás rozosmeje

Rozišiel sa so ženou, ktorá je snom skoro každého chlapa! Čo ho k tomu viedlo?

Populárny youtuber Douglas 'FaZe Censor' Martin urobil pre mnohých nepochopiteľnú vec. Mladý Newyorčan, ktorý je známy tým, že profesionálne hrá videohry a tak sa prezentuje na kanáli youtube, dal kopačky kráske, ktorá svojou vizážou ohúrila svet. Mal na to dosť bizarný dôvod.

Yanet Garcia sa preslávila najmä ako najsexi rosnička. Jej videá obleteli svet, divákov v nich zaujala najmä svojím výstavným pozadím. Yanet vystavovala svoje dokonalé krivky aj na sociálnych sieťach a fanúšikom sa pochválila aj fotkami z dovolenky, ktorú si užívala so svojou láskou, Douglasom. Teraz je však šťastnému páriku koniec. Bodku za trojročným vzťahom dal práve Douglas. Ako dôvod rozchodu vo svojom novom videu totiž uviedol, že potreboval všetok svoj čas na to, aby sa mohol úplne sústrediť na hranie videohier. "Yanet je úžasné dievča, zaslúži si to najlepšie. Je nádherná, bystrá a bola úžasná priateľka," cituje jeho slová britský denník daily Mail.

Yanett sa na Twitteri vyjadrila, že má zlomené srdce a že je čas si uvedomiť, že si zaslúži niečo lepšie. Snáď Douglas svoje rozhodnutie neskôr neoľutuje.