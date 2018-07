Stretnutie zdravotníčiek 50 rokov po maturite: Na zážitok z roku 1968 sestrička Irena nikdy nezabudne!

Prišla z nich presne polovica! Neuveriteľných 50 rokov po maturite sa v Spišskej Novej Vsi zišlo až 16 z 32 zdravotných sestier. Mali na čo spomínať, pretože celý svoj profesijný život zasvätili pacientom.

A hoci sú už v dôchodkovom veku, jedna z nich ešte stále aktívne pracuje. Do roboty všetky nastúpili tesne pred okupáciou v roku 1968.

Maturitu na Strednej zdravotnej škole v Levoči pred 50 rokmi zvládlo 32 sestier. U primátora Sp. Novej Vsi Jána Volného sa zišla len polovica. „Je to milé, že sme sa dožili uznania. Vždy sme všetko robili s láskou, pomoc druhým bola poslaním,“ povedala Otília Jadroňová (69), ktorá ešte vlani pracovala ako obvodná sestra.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Museli sme robiť všetko. Prezliekali sme postele, odkladali misy od pacientov, umývali stolíky, prinášali stravu, pichali injekcie, prezliekali chorých. Neverím, že by to dnešné sestry zvládli,“ povzdychla si Irena Hockicková (69), ktorá bola vlani pred odchodom do penzie tiež obvodnou setrou. Prvú službu mala v auguste 1968, keď Československo okupovali socialistické armády... „Robila som vtedy na gynekológii, keď Rusi s tankom narazili do múra nemocnice a všetky pacientky chceli odísť domov. Veľmi sa báli...“ zaspomínala.

Na stretnutí maturantiek nechýbala ani Anna Grečková (69), ktorá ako jediná z triedy ešte stále pracuje na dialýze v Krompachoch. „Na plný úväzok ako vrchná sestra, lebo mám dostatok síl a stále chcem iným pomáhať. Prácu stále milujem a najkrajšie na nej je nielen uzdravovanie pacientov, ale aj to, že oni mi dodávajú energiu,“ uzavrela.

1. Otília Jadroňová (69)

- Potešilo ju, že sa dočkali uznania, ako hovorí, vždy všetko robili s láskou a pomoc druhým bola ich poslaním.

Nástupný plat: 730 Kčs

2. Anna Grečková (69)

- Ako jediná zo sestier z maturičného ročníka 1968 ešte stále pracuje ako vrchná sestra na dialýze v Krompachoch.

Nástupný plat: 900 Kčs

3. Irena Hockicková (69) odišla do penzie vlani, svoju prvú službu zažila práve počas okupácie v auguste 1968.

Nástupný plat: 680 Kčs