Hrdinský čin krásnej Jessicy: Obličku darovala cudzincovi z internetu

Šľachetný skutok! Zatiaľ čo väčšina z nás si ako novoročné predsavzatia dáva, že prestane fajčiť či začne cvičiť, Jessica Morris (30) z Kalifornie si predsavzala, že v ďalšom roku zachráni niekomu život.

Na internetovej inzertnej stránke Craigslist našla inzerát úplne neznámeho zomierajúceho muža, ktorému darovala svoju obličku.

Krásna operačná inštrumentárka Jessica Morris už dlho koketovala s myšlienkou darovať obličku. Na Nový rok si predsavzala, že to do konca roka splní. Sadla si za počítač a cez facebookovú stránku darcov obličiek sa preklikala k inzerátu, ktorý uverejnil zomierajúci muž, zúfalo potrebujúci novú obličku. Iba 30-ročný David Nichere zo San Francisca trpel posledným štádiom zlyhávania obličiek a vyzeralo to, že svoj šesťročný boj s touto chorobou prehrá, keď mu pípla správa od Jessicy.

Spočiatku nezištnej pomoci cudzinky nechcel veriťpovedala pre agentúru Caters mladá darkyňa.

Zachránila ho

Jessica Davida stretla po prvý raz v apríli a v júni mu orgán naozaj darovala. „Oblička začala v Davidovom tele fungovať ihneď a zlepšuje sa to. Už nepotrebuje dialýzu, čo je pre neho ako požehnanie,“ prezradila žena, ktorá si s cudzincom vytvorila blízky vzťah.

Svoj skutok neľutuje. „Pocit, že som bola doslova schopná zachrániť niekomu život, so mnou zostane navždy, a urobila by som to znovu aj miliónkrát,“ vyznala sa.