Netradičný adrenalín v Gombaseku: Krásne sparťanky sa pobili v blate

Na svoje si prišli nielen mužské oči! Súboje ako remeň v sparťanskom štýle predviedli v riadne zablatenom ringu účastníci obľúbeného hudobného festivalu v Gombaseku.

Nežnejšie polovičky i chlapi sa naozaj nešetrili. Publikum to náležite ocenilo a po sparťanských výkonoch napokon ocenili až štyroch víťazov.

V Gombaseku sa počas už 90. ročníka multižánrového hudobného festivalu konalo mnoho zaujímavých akcií a medzi nimi aj adrenalínová súťaž v blate. „Dalo to poriadne zabrať, ale hoci sme sa nešetrili, stálo to za to,“ povedali svorne bojovníčky i kamarátky Zuzana Pappová (18) z Bratislavy a Edina Horváthová (17) z Tomášova. Ich súboj nemal víťazky, no predtým si obe sparťanky poradili s každou súťažiacou.

Rovnako až dvoch víťazov mala aj súťaž poriadne zablatených chlapov. Rolu nehrala ani tak výška či hmotnosť, skôr obratnosť na šmykľavom povrchu. Obaja najúspešnejší - čerstvý vysokoškolák Márton Dezsö Kiss (19) z Komárna i zámočník Matias Cséry (21) z Nýroviec - však prezradili, že išli až na doraz. „Zamakali sme si. No sme najlepší!“ prezradili nadšene.

Princípom veľmi sledovanej súťaže bolo dovoleným spôsobom - bez škrtenia a úderov - dostať súpera na lopatky. Kým sa to borcom podarilo, blato súťažiacim zaliezlo naozaj všade - nielen do plaviek, ale aj do uší, nosa a najmä očí, čo bolo pre všetkých veľmi nepríjemné.

Súťažiaci si však adrenalín i atmosféru naozaj užili. „Počas uplynulého týždňa sme nachystali dokopy vyše 390 programov, 20 javísk, mali sme vyše 5 000 prespávajúcich a celkovú návštevnosť až okolo 19-tisíc účastníkov! Všetci si mali z čoho vybrať, pričom stačilo zabezpečiť 10-kilový balík hrnčiarskej hliny a práve súťaž v bahne patrila k ťahákom,“ dodal organizátor podujatia Örs Orosz.