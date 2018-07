Rezort spravodlivosti chce spraviť poriadok s pomalými sudcami: Stanovili maximálnu dĺžku súdneho konania

Chcú zamedziť súdnym prieťahom. Pilotný projekt skúša ministerstvo spravodlivosti na štyroch okresných súdoch v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Galante.

Ak sa opatrenie osvedčí, mohli by ho od budúceho roka zaviesť na všetkých slovenských súdoch.

Pomalé súdy nás stoja nemalé peniaze. Len za prvý polrok roku 2018 priznal ústavný súd kvôli prieťahom poškodeným odškodné vo výške viac než 300-tisíc eur. Celkovo až v 144 prípadoch konali sudcovia neprimerane pomaly. Extrémne dlho trval napríklad súdny spor na Okresnom súde Košice I. Od začatia konania ubehlo 23 rokov a od vstupu sťažovateľky do konania takmer 14 rokov bez právoplatného rozhodnutia. „Už samotná dĺžka konania je z ústavnoprávneho hľadiska neakceptovateľná a ničím neospravedlniteľná,“ reagovala na pomalé konanie predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Ministerstvo spravodlivosti sa proti nekonečnému čakaniu na verdikt rozhodlo zakročiť. Na štyroch vybraných súdoch nariadilo maximálnu dĺžku konania.„Vytvorili sme pre sudcu a jeho tím nástroj, aby mohol lepšie sledovať danú vec a aby ho aj systém upozorňoval, keď dĺžka konania presiahne primeraný čas. Mal by to byť funkčný nástroj na to, aby sa dĺžka konaní skracovala, aby bola lepšie monitorovaná samotným sudcom a ten vedel prijať opatrenia,“ vyhlásila štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková.

Žiadne sankcie ani po prekročení stanovenej lehoty zatiaľ nehrozia, do budúcna sa však počíta s vyvodením disciplinárnej zodpovednosti voči pomalým sudcom. Podľa advokáta Mareka Benedika je problematické dopredu stanoviť adekvátnu dĺžku konania na konkrétny príklad. „Každé konanie je iné, v každom konaní je potrebné vykonať iné množstvo dôkazov. Ja nepredpokladám, že stanovenie lehoty by ako univerzálny liek vyriešilo problém v prieťahoch konaní. Určite bude dochádzať k prípadom, kde tá lehota, ktorú teraz stanovilo ministerstvo, bude prekročená a jednoducho budú na to legitímne dôvody,“ vysvetlil Benedik.

SÚDNE SPORY JOZEFA MAJSKÉHO

Otvoriť galériu Zdroj: TASR

Jeho kauza je na súdoch už vyše 15 rokov. Obžalovaný je za tunelovanie nebankoviek Horizont Slovakia a BMG. Celková škoda je približne 15 miliónov eur. V roku 2007 ho súd odsúdil na 12 rokov, no Najvyšší súd SR vrátil prípad na špeciálny súd. V roku 2015 ho súd odsúdil na 9 rokov. V súčasnosti je Majský na slobode a z pojednávaní sa pravidelne ospravedlňuje pre chorobu.