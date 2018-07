Smeráci stále nemajú kandidáta na prezidenta: Lajčáka prosia na kolenách

Prezidentské voľby sa neúprosne blížia a najsilnejšia politická strana Smer stále nemá svojho kandidáta na post hlavy štátu.

Ich iskierkou nádeje je úspešný kariérny diplomat a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (55), ktorý momentálne drie lavice v OSN. Ten však odkazuje, že je mu dobre tam, kde je a nemá v pláne zúčastniť sa na politickej súťaži, do ktorej sa už dnes hlási viacero bizarných postavičiek.

S prosbami najnovšie prišiel vicepremiér Richard Raši počas svojej cesty do USA. Stále totiž verí, že Lajčáka zlomia. „Miro Lajčák je z môjho pohľadu výnimočný človek. Keby sa ho podarilo presvedčiť, aby sa na tento ťažký boj dal, v prípade úspechu by bol takým reprezentantom Slovenska na najvyššej medzinárodnej úrovni, akého Slovensko ešte asi nikdy nemalo. Z hľadiska prezentácie Slovenska na medzinárodnej úrovni silnejšieho kandidáta v súčasnosti nemáme,“ povedal Raši, ktorý pripomína, že Lajčák je profesionálny diplomat a prvý Slovák, ktorý vedie Valné zhromaždenie OSN.

Tam sa mu mandát končí na jeseň a Lajčák sa následne vracia na Slovensko, aby opäť naplno prevzal rezort zahraničia. No na prezidenta sa necíti. „Mám úctu a rešpekt k úradu prezidenta a neskrývam, že je množstvo ľudí, ktorí ma oslovujú a nejakým spôsobom vyjadrujú svoje prianie, že by ma radi videli v tej funkcii. Ale ja sa vidím v zahraničnej politike.povedal Lajčák.

Záujem o Prezidentský palác už prejavilo viac ako desať uchádzačov. „Je tam veľa postáv a postavičiek, ktoré sa tešia, že sa zviditeľnia. A necítim potrebu byť súčasťou tohto predstavenia. Zatiaľ sa zdá, že slovenská spoločnosť je spokojná s tou ponukou, ktorá tam je, a ja som spokojný tam, kde som,“ dodal Lajčák.

Smer má s hľadaním kandidáta veľké problémy. Ísť do bitky o Prezidentský palác odmietli exminister kultúry Marek Maďarič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Ševčovič či samotný šéf strany Robert Fico. „Vyhlasujem to na zdravie môjho syna. A viete, že ja dodržím slovo. Nebudem kandidovať za prezidenta,“ deklaroval.

KTO UŽ DAL SMERU KOPAČKY

Marek Maďarič - Bývalý tvorca imidžu strany sa stal jej veľkým kritikom a už je len radovým členom strany. Maďarič kandidovať za prezidenta nemieni.

Maroš Ševčovič - Podpredsedu Európskej komisie rešpektujú, no na Slovensku nie je až taký známy. Navyše by prišiel o plat 278-tisíc eur ročne.

Robert Fico - Jeho prezidentská kandidatúra v roku 2014 bola jeho najväčšou porážkou. Opätovnú facku od voličov si už neželá.

JEDINÁ REÁLNA VOĽBA

Ján Baránek, politológ

- To, že Lajčáka vyzval k niečomu Raši, ešte neznamená, že to aj prijme. Lajčák dlhodobo odmieta kandidatúru. Pokiaľ sa v jeho živote nič zásadné nezmenilo, neočaká vam, že zmení názor. Lajčákove plány nemusia byť kompatibilné s plánmi Smeru a on má také silné postavenie v zahraničnej politike, že si ľahko nájde alternatívu k prezidentskej funkcii. Nevylučujem však, že to prijme. Z tých kandidátov, ktorých má Smer k dispozícii, by mal najsilnejšiu a reálnu šancu uspieť. Dokonca, aj keby znovu kandidoval Kiska