Pleťové masky vás môžu spraviť krajšou: Overené triky od známych Sloveniek

Ktorá žena by nechcela mať stále krásnu a sviežu pleť? Elixír života zatiaľ nikto nevynašiel, no už naše staré mamy vedeli, že tajomstvo zdravej a pružnej pokožky nájdu na záhrade a v špajzi.

Aj mnohé známe ženy slovenského šoubiznisu majú svoje triky na krásu. Z potravín, ktoré bežne používajú v kuchyni, pripravujú nielen chutné jedlá, ale aj pleťové masky.

Mária Kráľovičová (91) - BANÁNOVÁ

Nestarnúca herečka vyzerá aj vo svojom veku neuveriteľne dobre. Netají sa tým, že o svoju pleť sa od mladosti stará a dokonca jej nebohý manžel, spisovateľ a novinár Miro Procházka, obdarúval Marínu kvalitnými krémami. „Najdôležitejšie je dbať o seba. Napríklad, nikdy neísť spať neodlíčená. Alebo ráno, keď zjete banán, potriete pleť banánovou šupkou. Robievam to tak stále,“ priznala pred časom.

Ako pomáha

• zmierňuje tmavé škvrny a nedokonalosti na pleti

• vďaka vitamínu A a stopovým prvkom má spevňujúce a posilňujúce účinky

• hydratuje pleť

Ako na to: Banán roztlačte vidličkou, vmiešajte 1 lyžičku medu a pár kvapiek citrónovej šťavy.

TIP: Každú masku nechajte na tvári pôsobiť 15 až 20 minút, potom ju zmyte vlažnou vodou.

Zuzana Kocúriková (69) - AVOKÁDOVÁ

Ak niekto zastavil čas, tak je to Zuzana Kocúriková. Herečka je známa svojím optimistickým pohľadom na svet. To sa jej zjavne odráža v tvári. Aj ona patrí medzi ženy, ktoré si doprajú raz za čas pleťovú masku. „Milujem avokádo, každý druhý deň si pripravujem guacamole – avokádovú nátierku, ktorú použijem pokojne aj na tvár. Prípadne si pripravím masku z roztlačeného avokáda s kvapkou olivového oleja,“ prezradila.

Ako pomáha

• čistí póry

• zbavuje kožku odumretých buniek

• hydratuje

Ako na to: Avokádo prekrojte, odstráňte kôstku a roztlačte vidličkou. Môžete pridať trochu olivového oleja alebo pár kvapiek citrónu.

Jana Kocianová (72) - MEDOVÁ SO ŽĹTKAMI

Legenda popmusic má stále krásnu pleť bez vrások. Okrem genetiky jej k dokonalosti pomáha aj pravidelné používanie masky, najradšej medovej. „Do medu zvyknem zamiešať aj žĺtok, ale môžete dať aj celé vajíčko. Med totiž odstraňuje baktérie z pokožky, ktoré môžu spôsobiť vyrážky alebo akné.“

Ako pomáha

• dodá pleti vitamíny a minerály

• vyživuje a prečisťuje pleť

• udržuje pleť pružnú

Ako na to: Zmiešajte 2 až 3 lyžice medu so žĺtkom a natrite na tvár. Do masky môžete pridať aj pár kvapiek olivového oleja.

Beáta Dubasová (55) - UHORKOVÁ

Maska zo šalátových uhoriek je jednou z najobľúbenejších. Aj Beáta Dubasová siahne najčastejšie po tejto zelenine. „Keď pripravujem uhorkový šalát, zopár koliesok uhorky použijem aj ako pleťovú masku. Je to skvelý pomocník na unavené oči od počítača, na opuchnuté viečka a kruhy pod očami,“ tvrdí speváčka, ktorá si pleťovú masku, nielen z uhoriek, aplikuje pravidelne raz do týždňa.

Ako pomáha

• detoxikuje a upokojuje pleť

• sťahuje rozšírené póry

• hydratuje pokožku

Ako na to: Niekoľko koliesok uhorky priložte na tvár a nechajte pôsobiť. Môžete si urobiť aj masku z uhorky a jogurtu. Uhorku rozmixujte s jogurtom a aplikujte na pleť.

Marcella Molnárová (52) - JAHODOVÁ

Speváčka sa o svoju pleť stará pravidelne a súčasťou je aj aplikácia pleťovej masky. Jednou z najobľúbenejších je maska z jogurtu alebo z kyslej smotany. „Ak si do nej dáte jahody, osvieži to pleť, a ak vám niečo zostane v miske, môžete si aj zamaškrtiť,“ smeje sa Marcella, ktorá potraviny na pleť využíva často. „Celkom som si obľúbila aj masku z tvarohu a medu.“

Ako pomáha

• prítomnosť alpha-hydroxy kyselín odstraňuje odumreté bunky

• obnovuje a osviežuje pleť

• má antibakteriálne a protizápalové účinky

Ako na to: Téglik bieleho jogurtu alebo kyslej smotany rozmixujte s 1 lyžicou medu a štyrmi jahodami.