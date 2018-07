Dráma na túre pri Zázrivej: Malého chlapca (6) uštipol jedovatý had

Horskí záchranári z Malej Fatry v nedeľu išli na pomoc chlapcovi (6), ktorého uštipol jedovatý had.

Rodina v nedeľu schádzala po turistickom chodníku zo sedla Pod Rozsutcom do Zázrivej, do časti Biela. Chlapček (6) vo vysokej tráve vyrušil dvojicu hadov a jeden na neho zaútočil a uštipol ho do nohy.

Chlapca zobral otec na ramená a horskí záchranári im smerovali oproti. Po stretnutí rodiny so záchranármi chlapcovi poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a terénnym vozidlom bol transportovaný k sanitke rýchej zdravotníckej pomoci. Zranené dieťa previezla do nemocnice v Dolnom Kubíne.