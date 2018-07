Saganove slová fanúšikov prekvapia: TOTO nemal v pláne?!

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v sobotňajšej 14. etape 105. ročníka Tour de France 4. miesto a opäť zvýšil náskok v súťaži o zelený dres.

Z triumfu na 188 km dlhej trati zo Saint-Paul-Trois-Chateaux do Mende sa tešil Španiel Omar Fraile z Astany. Na ďalších priečkach skončili s odstupom šiestich sekúnd po náročnom záverečnom stúpaní líder súťaže vrchárov Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Sagan z Bory-Hansgrohe naplno bodoval v šprintérskej prémii a v súťaži o zelený dres má už 437 bodov, kým druhý Alexander Kristoff (SAE Team Emirates) iba 170. Trojnásobný majster sveta prišiel do cieľa na 4. mieste s dvanásťsekundovým mankom na víťaza. "Nečakal som, že skončím štvrtý, preto som veľmi rád. Nemal som v pláne jazdiť vpredu, ale asi to nebolo náročnejšie, ako keby som zostal v pelotóne. Nemyslel som si, že môžem vyhrať, Julian Alaphilippe bol na mňa príliš silný, keď zaútočil. Bol to ťažký kopec a vo finále fúkal silný protivietor," povedal Sagan pre oficiálnu stránku Tour. V žltom drese sa udržal Brit Thomas Geraint zo Sky pred tímovým kolegom a krajanom Chrisom Froomeom a Holanďanom Tomom Dumoulinom zo Sunwebu.