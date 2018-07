Ďalšía etapa TdF bude zaujímavá: Vieme, akú šancu má Sagan na skvelý výsledok!

Čaká sa na dlhý únik!

„Etapa je posledná v tomto týždni, pred druhým dňom voľna. Ideálna na dlhý únik pre odolných vrchárov, ktorí vypadli z celkového poradia. Nájdu sa aj borci, ktorí sa budú snažiť odprezentovať v úniku. Môže sa vytvoriť väčšia skupina v úniku, ktorá príde do posledného stúpania na Pic de Nore. Tu už naozaj nie je na čo čakať a každý si rozohrá svoju hru. Pre jednotlivca je to ešte stále ďaleko do cieľa. Bude záležať aj na prečíslení niektorého tímu v úniku. Finále nahráva rýchlejším vrchárom alebo bojovníkom typu Hagen. Sky sa bude snažiť udržať čo najviac svojich vpredu, aby mali favoritov pod kontrolou. Ich tempo nebude až také vysoké. Tak môžu eliminovať pokusy jednotlivcov o zvrátenie celkovej klasifikácie. Šprintéri sa budú držať v ústraní, takže tempo ostáva naozaj iba na Sky. Otázne je, komu ešte ostali sily.

Profil: kopcovitý (182 km)

Štart: 13.20 hod.

Predpokladaný finiš: 17.55 hod.

Šanca Sagana: minimálna