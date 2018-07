Tragédia pod Tatrami: Šofér auta zrazil cyklistu, zraneniam v nemocnici podľahol

Záchranárov privolali k zranenému cyklistovi v okrese Kežmarok, ktorého zrazilo auto. Cyklista Zdenko V. († 46) po prevoze do nemocnice, žiaľ, zraneniam podľahol.

Posádku rýchlej lekárskej pomoci z Kežmarku privolali v piatok neskoro večer k nehode vo Veľkej Lomnici. Osobné auto VW Passat tam zrazilo cyklistu, ktorý mal vážne poranenie hlavy a viacpočetné zlomeniny končatín.

"Po príchode posádky zranený pri vedomí, avšak dezorientovaný. Po chvíli pacient upadol do bezvedomia, napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a prevezený do nemocnice v Poprade", uviedla Katarína Načiniaková, hovokyňa záchrannej skupiny Falck. Po prevoze do nemocnice cyklista Zdenko V. († 46) z Kežmarku, žiaľ, zraneniam podľahol.

Podľa informácií zverejnených na internete Zdenko V. bol výborný amatérsky cyklista, ktorý žal úspechy aj na podujatiach v zahraničí. "Sme z toho v šoku, Zdenko ešte minulý týždeň organizoval cyklistické preteky v meste. Zanechal dvoch synov, ktorí sú tiež propagátormi cyklistického športu," povedal nadšenec cyklistiky v Kežmarku.

Príčiny nehody vyšetruje dopravná polícia - uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.