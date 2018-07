Napätie v Sýrii rastie: USA plánujú evakuáciu stoviek Bielych prílb a ich rodín

Spojené štáty a ich spojenci dokončujú plány na evakuáciu niekoľkých stoviek aktivistov sýrskej civilnej obrany a ich rodín z juhozápadnej Sýrie, ktoré po úspešnej ofenzíve obsadzujú Ruskom podporované sýrske vládne jednotky.

Podľa agentúry AP o tom informovali nemenované zdroje v administratíve USA. Túto evakuáciu pripravujú USA, Británia a Kanada. Cieľom akcie je prepraviť príslušníkov mimovládnej organizácie Biele prilby a ich rodinných príslušníkov zo Sýrie do tranzitných táborov v susedných krajinách. Odtiaľ by ich mali poslať do krajín Európy a prípadne do Kanady.

Nemenovaní predstavitelia uviedli, že ich evakuácia sa uskutoční v dohľadnom čase vzhľadom na to, že sýrska armáda naďalej posilňuje svoje pozície v tých častiach Sýrie, ktoré svojho času obsadili protivládni povstalci, ale postupne o svoje územia prišli. Správu o evakuačných plánoch potvrdili aj nemenovaní členovia Bielych prílb, dodala agentúra AP.

Spojené štáty finančne podporovali organizáciu Biele prilby od roku 2013, pričom jej za tento čas poskytli viac ako 33 miliónov dolárov. V radoch Bielych prílb pôsobia radoví Sýrčania, zväčša bývalí členovia civilnej ochrany, ale aj amatéri, ktorí prešli špecializovaným školením a výcvikom v Turecku v oblastiach susediacich so Sýriou.

Biele prilby vznikli v roku 2013 z iniciatívy dobrovoľníkov, ktorí zasahovali spontánne vo svojich mestách a dedinách, aby riešili akútne humanitárne problémy súvisiace s ozbrojeným konfliktom. Svojho času boli Biele prilby aj horúcim kandidátom na udelenie Nobelovej ceny za mier.