Neuveríte, čo sa najlepšie predáva v Neapole: Hitom je toaletný papier s Ronaldom!

Na prestupe Cristiana Ronalda (33) do Juventusu nezarába len jeho najnovší zamestnávateľ! Ten sa na sociálnych sieťach chváli, že zarobil len na predaji dresov s jeho číslom a menom takmer 60 miliónov eur. Veľmi dobre sa však predávajú aj iné suveníry s menom a tvárou hviezdneho Portugalčana...

V takom Neapole ide na dračku vec každodennej potreby, ktorú potrebuje každý človek. Prachatý i chudobný! Nečudo, že v jednom špecializovanom obchodíku, ktorý je vyhľadávanou turistickou atrakciou v meste pod Vezuvom, sa ľudia priam bijú o novinku v ponuke – toaletný papier s Cristianom Ronaldom!

Pritom na pultoch obchodu sú ozajstné „skvosty“! Toaleťáky, na ktorých sú známe tváre zo sveta politiky i športu. „Dobre, že prestúpil do Juventusu! Keby prišiel k nám, tak z toho nie je taký skvelý kšeft,“ pochvaľuje si majiteľ obchodu so špecializovanými potrebami! To je isté. Veď celý svet vie, že Neapol a Juventus sú vo svete futbalu úhlavní nepriatelia!