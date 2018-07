Putinovi Noční vlci si vybudovali centrálu pri Jaslovských Bohuniciach: Čo sa deje za múrmi a ostnaným drôtom?!

Ruský nacionalistický motorkársky gang Noční vlci si koncom júna s posvätením ruského veľvyslanectva otvoril na Slovensku európsku centrálu.

Už vtedy spozornelo naše ministerstvo zahraničných vecí. Teraz vyšlo najavo, že v areáli bývalého družstva kamaráta Roberta Kaliňáka sídli aj množstvo ťažkej vojenskej techniky, na ktorej sa na ozbrojený konflikt pripravujú samozvaní vojaci z paramilitaristickej skupiny s názvom Slovenskí branci. Odborníci upozorňujú, že ide o ohrozenie národnej bezpečnosti. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Noční vlci sa centrálu pre svoje aktivity rozhodli vytvoriť v areáli bývalého družstva v obci Dolná Krupá, len desať kilometrov od atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Areál je obohnaný vysokým múrom s ostnatými drôtmi. Na záberoch vidieť v areáli tanky a obrnené vozidlá. Nechýba cvičná dráha pre techniku. Šéfom slovenskej pobočky Nočných vlkov a majiteľom družstva je Jozef Hambálek. Na budove areálu avizujú zriadenie múzea. Hambálek odkázal, že je na dovolenke, ale v pondelok celý areál rád poukazuje. „Je brutálna hystéria okolo toho. Takýchto parkovísk, kde je zaparkovaná vojenská technika, by ste našli viac na Slovensku,“ reagoval Hambálkov kamarát, exminister vnútra Robert Kaliňák s tým, že jedného nočného vlka pozná a sú to len ortodoxní motorkári. Polícia už areál kontrolovala. „Ide o pojazdné vozidlá, ktoré, samozrejme, nie sú streľbyschopné. Neustále venujeme pozornosť aj tomuto klubu, vrátane spomínaného objektu, no doposiaľ sme nezaznamenali žiadne protiprávne konanie,“ povedal hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

No inak to vidí naša diplomacia. „Snahy tohto klubu o etablovanie sa na Slovensku vnímame so znepokojením - názory, ktoré šíria niektorí jeho členovia, považujeme za škodlivé, osobitne pokiaľ ide o tézy hraničiace s revanšizmom a prepisovaním histórie,“ povedal hovorca rezortu zahraničia Peter Susko. „Zábery potvrdzujú reálnu hrozbu pre národnú bezpečnosť, ktorú táto komunita predstavuje. Je naozaj načase konať,“ myslí si bezpečnostný analytik Jaroslav Naď. Ten upozorňuje na spoluprácu s polovojenskou skupinou Slovenskí branci, ktorí vo vlastných uniformách a s vlastnými hodnosťami cvičia boj v slovenských lesoch. Tí v areáli v Dolnej Krupej cvičia s ťažkou vojenskou technikou. Podľa informácii Nového Času sa brancami, ale aj Nočnými vlkmi vážne zaoberá SIS.

Kto sú Noční vlci

Ruský motorkársky gang vznikol v roku 1989. Podľa analytika Naďa nacionalistická skupina, ktorú platí ruská vláda, verbuje členov, ktorí sa podieľali na anexii Krymu, ale bojovali aj na východe Ukrajiny. Noční vlci, ako vyslaná neozbrojená jednotka Ruska, má za cieľ šíriť propagandu. Jazdia po Európe na amerických motorkách pri tzv. Jazde na Berlín, čo sa stretáva s nevôľou viacerých krajín. Líder skupiny a osobný priateľ Vladimira Putina Aleksander Zaldostanov je na sankčných zoznamoch.