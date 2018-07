Ich príbeh lásky prežívalo celé Slovensko!

Keď náš najúspešnejší športovec predstavil svoju priateľku Katku Smolkovú, s ktorou sa zoznámil na akcii Zabicykluj si Slovensko v bratislavskom Auparku, zaplakalo nejedno oko jeho fanúšičiek. Na úspešného reprezentanta si totiž brúsila zuby nejedna kráska.

Nakoniec si jeho srdce získala finalistka Miss z roku 2009 a rodáčka z Oravy Katka. Ich zaľúbenosť naberala rýchle obrátky. Už po pár mesiacoch randenia ju trojnásobný majster sveta zobral na luxusnú dovolenku do Mexika a onedlho boli už aj zásnuby. Podľa porekadla do roka a do dňa sa v novembri 2015 konala pompézna svadba a veselica v najdrahšom tatranskom hoteli.

Nový rozmer ich vzťahu malo priniesť narodenie ich syna Marlona na jeseň minulého roka.

Ani to však ich naštrbený vzťah nezachránilo, a tak prišlo oznámenie rozchodu, s ktorým sa Slovensko len ťažko zmieruje...