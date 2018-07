Peter našiel gigantickú hubu! Viac ako veľkosť, vás však zaskočí tá pikantná podoba: Veď vyzerá ako...

Na huby ani nemusia chodiť do lesa. Rodinke z dedinky Smrečany (okr. Liptovský Mikuláš) narástla jedna totiž rovno v záhrade. A ešte aká! Naša najväčšia jedlá huba - vatovec obrovský, z ktorého sa najedla doslova celá rodina.

Nález na záhrade pri chate u známych ich zaskočil. „Prekvapilo nás to, ani sme nevedeli, že taká huba existuje,“ vraví Peter Nemec (42) o hube, ktorá mala takmer 2 kilá a priemer 25 centimetrov. Od suseda hubára zistili, o akú hubu ide, vatovec patrí medzi najväčšie huby sveta.

„Našli sme si, ako sa pripravuje, urobili sme z toho rezne v trojobale. Na obed sme sa z toho najedli štyria dospelí a ešte zostalo na večeru aj na druhý deň pre priateľov. Chuť by som prirovnal k vyprážanému syru,“ opísal lahôdku Peter. Vatovec gigantický rastie od leta približne do septembra. Z celej huby narobili vyše 20 rezňov, s ktorými sa podelili aj so známymi. Cena za kilogram vatovca sa niekedy šplhá aj k 20 eurám.