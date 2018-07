Rekonštrukčné práce na Bojnickom zámku sa predĺžia: Stavba je vo výraznom sklze

Rekonštrukčné práce na prekrytí terasy v strednom hrade Bojnického zámku sa predĺžia.

Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice totiž plánuje vypovedať zmluvu s dodávateľom prác. Problémom má byť aj nízka cena za dielo, za ktorú firma nie je rekonštrukciu schopná dokončiť. "Práce už mali byť ukončené, ale zrejme zo strany dodávateľa došlo k podceneniu niektorých vecí a stavba je vo výraznom sklze. Javí sa to tak, že budeme musieť odstúpiť od zmluvy a hľadať nového dodávateľa, ktorý dokončí túto akciu, pretože chceme jednoznačne projekt dodržať. Ten je veľmi zaujímavý, odsúhlasený," povedal vedúci oddelenia údržby a investícií SNM - Múzea Bojnice Mikuláš Letavay.

Na nízku cenu za dielo upozorňovalo dodávateľa podľa neho aj múzeum. "Všetky možnosti, ktoré zákon ponúka, sme pri vyhodnotení súťaže využili. Dávali sme otázky, dodávateľ hájil svoju ponuku s tým, že je schopný túto akciu v zmysle zmluvy a podmienok dokončiť. Bohužiaľ, situácia ukázala, že to celkom tak nie je," ozrejmil Letavay.

Zmluvu so spoločnosťou Hollstav, s. r. o., so sídlom v Kysuckom Novom Meste uzatvorilo SNM - Múzeum Bojnice ešte koncom marca minulého roka. V apríli toho istého roka začala firma aj s prácami. Cena za dielo predstavuje 177.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve 212.400 eur vrátane DPH. Podľa oznámenia vo vestníku verejného obstarávania múzeum odhadlo predpokladanú cenu zákazky na 253.000 eur bez DPH.Okrem kysuckej firmy splnila podmienky účasti v súťaži ešte jedna firma, tá predložila ponuku 389.009,80 eura s DPH. Dodávateľ prác mal v zmysle zmluvy ukončiť práce do apríla tohto roka.

"Cenu na uvedené dielo sme vypracovali na základe ponúk dodávateľov určitých stavebných častí, realizácie ľahkej membránovej konštrukcie a spoločnosti zaoberajúcej sa archeologickým výskumom na zámku. Taktiež cena diela musela vychádzať z hodnoty zákazky uvedenej vo vestníku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk. Naša spoločnosť ocenila výkaz výmer, ktorý nám bol doručený ako súčasť súťažných podkladov," reagoval v stanovisku pre TASR konateľ spoločnosti Vladimír Hollý.