Obce pod Tatrami sužujú povodne: Vyhlásili mimoriadny stav!

V okrese Poprad vyhlásili kvôli pretrvávajúcim zrážkam a lokálnym povodniam mimoriadnu situáciu.

Prednosta Okresného úradu v Poprade Slavomír Kravčák pre TASR uviedol, že v obciach Ždiar a Tatranská Javorina časť Podspády vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity.

Problémy sú najmä na moste č. 083 na ceste 1/66 v intraviláne obecnej časti Podspády v Tatranskej Javorine na 135,5 kilometri, ktorý je na hlavnom ťahu smerom do Poľska. „Krízový štáb zasadal práve tu priamo na moste. Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili o 8.30 h., odvtedy sa tu urobilo veľmi veľa opatrení. Naváža sa tu už druhú hodinu lomový kameň, aby voda ďalej nepoškodzovala tento most, ktorý je už v dĺžke 3,5 metra podmytý. Lomový kameň budeme voziť, kým sa táto časť mosta úplne zasype,“ uviedol Kravčák s tým, že na moste už obmedzili dopravu a po dohode so Slovenskou správou ciest je tak prejazd zúžený do jedného jazdného pruhu.

Na mieste je aj statik, ktorý rozhodne o tom, či bude toto obmedzenie postačovať a určí nakoľko objekt voda poškodila. Lomový kameň by mal dočasne zabrániť ďalšej erózii mosta, aby ho voda viac nepoškodzovala. „Najhoršia situácia bola skoro ráno okolo 6. hodiny, odvtedy voda začala kulminovať,“ doplnil Kravčák. Problémy sú aj vo Vysokých Tatrách, kde už vyhlásili mimoriadnu situáciu. Komunikačný manažér tamojšieho mestského úradu Martin Sýkora pre TASR potvrdil, že prívalový dážď spôsobil strhnutie piatich mostíkov v Tichej a Malej studenej doline. „Zaznamenali sme vybreženie potoka v časti Tatranskej Lomnice ako aj vytopenie viacerých pivníc. Napriek tomu je situácia vo Vysokých Tatrách stabilizovaná,“ priblížil Sýkora.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš vo štvrtok ráno vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity – mimoriadny stav. Vzhľadom na fakt, že prestalo pršať, vo Vysokých Tatrách predpokladajú, že hladina potokov bude klesať. „Situáciu neustále monitorujeme,“ uzavrel Sýkora.