Nagy ešte nezavesí korčule na klinec: Bol rozhodnutý skončiť, ale TOTO rozhodlo

Slovenský hokejový reprezentant Ladislav Nagy (39) ešte nezavesí korčule na klinec.

Tridsaťdeväťročný útočník zvažoval koniec kariéry, no nakoniec sa rozhodol, že ešte jednu sezónu potiahne. Vo štvrtok o tom informoval denník Plus Jeden deň.

Najproduktívnejší hráč Slovenska na uplynulých MS v Dánsku, ktorý nazbieral v siedmich dueloch desať bodov (1+9), po šampionáte povedal, že uvažuje o konci kariéry a chce sa viac venovať rodine. Práve tá ho však presvedčila, že by mal ešte rok pokračovať.

"Po MS som bol na 80% rozhodnutý, že so všetkým 'praštím' a končím. Predsa len, mám už svoj vek a mal som všetkého dosť. Ťažšie sa už hľadá motivácia, ťažšie sa dostáva človek do formy. O všetkom som sa rozprával s rodinkou. Napokon moji najbližší - manželka, dcéra Peťka a syn Tomáško, rozhodli, že by som mohol ešte rok potiahnuť, že ma chcú vidieť na ľade. Súhlasil som a tak budem pokračovať. Hokej stále milujem, preto som sa dal nahovoriť," povedal pre Plus Jeden deň.

Rovnako ako dve uplynulé, aj tú nasledujúcu sezónu by mal pôsobiť v HC Košice. V poslednom ročníku patril k lídrom tímu a v 47 dueloch nazbieral 44 bodov (22+22). "Začal som už aj trénovať. Teraz sa musím stretnúť s vedením Košíc a dohodnúť už len detaily zmluvy," dodal.

Nagy odštartoval kariéru práve v Košiciach, v roku 1997 ho draftoval klub St. Louis Blues a o dva roky v jeho drese odohral prvé zápasy v zámorskej NHL. Po dvoch sezónach prestúpil do Phoenixu Coyotes a zahral si aj v Dallase Stars a Los Angeles Kings. Dokopy odohral v profilige 435 zápasov základnej časti a nazbieral 311 bodov (115+196), v 18 dueloch play off pridal ďalšie štyri (2+2). Po návrate do Európy hral za Severstaľ Čerepovec, Lev Poprad, Dinamo Minsk a Slovan Bratislava v KHL, dve sezóny pôsobil vo švédskom MoDo Hockey, zahral si aj v Jokerite Helsinki a v domácej lige za Poprad.