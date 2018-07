Vážne chorý Menzel sa zotavuje pomalšie, ako sa očakávalo: Domov sa už nevráti!?

Hoci robí pokroky, svoj milovaný domov už možno neuvidí.

Oscarový režisér Jiří Menzel (80), ktorého minulý rok napadol nebezpečný meningokok a musel podstúpiť náročnú operáciu mozgu, sa podľa najnovších informácií dáva v Rehabilitačnej nemocnici v českom Beroune dokopy pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo. Má dokonca hroziť, že jej brány už nikdy viac neopustí.

Menzel vystrašil nielen svoju rodinu, ale aj fanúšikov a kolegov, keď pred siedmimi mesiacmi nečakane odpadol. Lekári mu diagnostikovali zákerného meningokoka, následkom čoho sa ocitol až na operačnom stole a veľmi dlho bol v umelom spánku. Aj keď sa mu malo polepšiť, za ten čas schudol bezmála 30 kilogramov. „Jiří od novembra urobil nesmierny pokrok, ale na klinike už zrejme zostane. Nie je totiž v stave, keď by sa mohol vrátiť domov. Všetko by sa iba zhoršilo. A, bohužiaľ, vyhliadky do budúcna nie sú iné,“ prezradil pre český portál extra.cz dobre informovaný zdroj z okolia umelca.

Desivá diagnóza teda platí aj napriek tomu, že Menzel robí po prevoze z kliniky na Malvazinkách do Berouna v liečbe značné pokroky. Jeho zdravotný stav však stále nie je dostatočný na prepustenie domov, pretože si vyžaduje nepretržitú lekársku starostlivosť.