Veľký prehľad: Koľko cvakáme politikom! Platia naši susedia viac ako Slováci?

Tak sa im ľudia skladajú. Európski politici majú rôzne platy.

S mesačnou gážou kancelárky Angely Merkelovej (64) alebo nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera (62) sú aj naši najvyšší ústavní činitelia chudobní príbuzní. No ak si platy porovnáme s tým, čo kto v ktorej krajine dostane na výplatnej páske, rozdiely sa znižujú.

Prieskum platov priniesol český spravodajský portál idnes.cz, ktorý sa zameral na krajiny Vyšehradskej štvorky a Nemecka. Z neho vyplýva, že Merkelová mesačne zarobí vyše 20-tisíc eur a prezident o niekoľko stoviek menej. Prezidenti Vyšehradskej štvorky sú na tom o dosť nižšie, no ale aj medzi nimi sú veľké rozdiely.

Zatiaľ čo poľský prezident Andrzej Duda zarába zhruba 5-tisíc, český prezident Miloš Zeman takmer až 10-tisíc eur. „Uvedené dáta možno vysvetliť historickou tradíciou v bývalom Československu a aj v Českej republike,“ komentoval čísla pre idnes.cz hovorca Jiří Ovčáček. Zeman pritom tretinou platu podporuje ohrozené deti. Slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý do politiky vstúpil ako bohatý podnikateľ a filantrop, plat venuje celý. „Vychádza to zhruba na 270-tisíc eur. Každý mesiac 10 rodín po približne 550 eur,“ zhrnul hovorca kancelárie prezidenta Roman Krpelan.

Pellegrini berie najmenej

Pri platoch premiérov krajín svieti rozdiel medzi českým premiérom slovenského pôvodu a miliardárom Andrejom Babišom a Petrom Pellegrinim. Zatiaľ čo Babiš zarába 7 850 eur, jeho slovenský kolega niečo vyše 3 500 eur. Do platu premiéra však neprirátali paušálne náhrady tisíc eur, ktoré k platu dostáva.

Rovnako tak u poslancov parlamentu. Tí majú síce plat „len“ 1 961 eur. Avšak prislúchajú im aj náhrady od 1 385 € do 1 615 € podľa toho, či pochádzajú z Bratislavy alebo zo zvyšku Slovenska. Aj to sa niektorým máli, keďže si pred rokmi zamrazili platy a dnes by im vzhľadom na rast miezd mal plat stúpnuť približne o 1 000 eur.

Prezidenti

Nemecko - Frank-Walter Steinmeier (62) - 19 749 € (5,2 násobok priemerného platu)

Česko - Miloš Zeman (73) - 9 739 € (8,1 násobku priemerného platu)

Slovensko - Andrej Kiska (55) - 8 000 € (7,4 násobku priemerného platu)

Maďarsko - János Áder (59) - 5 200 € (5,1 násobku priemerného platu)

Poľsko - Andrzej Duda (46) - 5 024 € (4,8 násobku priemerného platu)

Platy premiérov:

Angela Merkelová (Nemecko) - 20 096 €

Andrej Babiš (ČR) - 7 845 €

Viktor Orbán (Maďarsko) - 6 494 €

Mateusz Morawiecki (Poľsko) - 4 096 €

Peter Pellegrini (SR) - 3 556 €

Priemerná mzda v krajine: