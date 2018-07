Ako sa darí vašim úsporám v II. pilieri: Čo môžeme urobiť, aby sa úspory zhodnotili lepšie

Sporíte si na dôchodok? Takmer 1,5 milióna Slovákov posiela časť svojich odvodov do niektorej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ale nezaujíma sa o to, ako sa im darí a či by niekde inde nezarobili viac.

Ako sa dôchodkové fondy vyvíjajú a čo môžete urobiť pre to, aby sa vaše úspory zhodnocovali lepšie? Takmer 8 miliárd eur a bezmála 1,5 milióna sporiteľov - to je bilancia druhého piliera ku koncu júna tohto roka. Problém je, že väčšina ľudí stále nejaví záujem o svoje investície. V garantovaných fondoch je 78 percent úspor. „Negarantované fondy, aj keď sú rizikovejšie a dosahujú väčšie výkyvy, majú z dlhodobého hľadiska neporovnateľne vyšší potenciál rastu. Priemerný slovenský sporiteľ v druhom pilieri má momentálne za sebou iba prvú tretinu celkovej doby sporenia, a preto by mal mať väčšinu svojich úspor v negarantovanom fonde,“ hovorí predseda predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Marián Kopecký. Otvoriť galériu Zdroj: ADSS Ako úspory presuniete fond aj DSS môžete zmeniť kedykoľvek

presuny úspor v rámci fondov sa nespoplatňujú

ak chcete prestúpiť z jednej DSS do druhej, potrebujete akceptačný list

požiadate oň Sociálnu poisťovňu a počkáte na jeho vydanie

uzatvoríte zmluvu s novou DSS a pošlete jej oba dokumenty

ak si sporíte vyše 2 roky alebo DSS meníte raz do roka, za akceptačný list neplatíte

v ostatných prípadoch sa platí 16 € Otvoriť galériu Zdroj: anc