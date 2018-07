Belasí s posilou: Do Slovana sa vracia kanadský útočník

Kanadský hokejový útočník Kyle Chipchura (32) sa s vedením HC Slovan Bratislava dohodol na spolupráci pre nadchádzajúci ročník KHL. Kontrakt Chipchuru ešte podlieha na hráčskej matrike (CIB) v Moskve.

"Kyle je výraznou osobnosťou do kabíny, teší nás, že sa pre nadchádzajúci ročník rozhodol vrátiť naspäť do Slovana. V sezóne 2016/2017 odviedol pre klub výbornú prácu, patril ku kľúčovým stredným útočníkom. Je to skúsený hokejista, niekoľko sezón nastupoval v NHL. Dokáže si skvele plniť defenzívne úlohy, jeho kvality badať tiež v špeciálnych herných činnostiach," vyjadril sa na klubovom webe k hráčovi hlavný tréner Vladimír Országh.

Tridsaťdvaročný hokejista sa do Bratislavy vracia do dobre známeho prostredia. V tíme "belasých" pôsobil v ročníku 2016/2017. U fanúšikov mužstva sa zapísal ako skvelý bojovník, ktorý pre klub dokázal v zápasoch odviesť maximum. Navyše v spomínanom ročníku zaknihoval 29 kanadských bodov za 13 gólov a 16 prihrávok.

Po úspešnej sezóne v Slovane sa Chipchura rozhodol pre presun do Činy. V Kunlune sídliacom v Šanghaji však už aj z dôvodu náročného cestovania a iného využitia kanadským trénerom Mikeom Keenanom nedokázal napodobniť bodový zisk z predošlého ročníka.

Chipchura patril v minulosti k stabilným hokejistom v NHL. V najlepšej lige sveta pôsobil nepretržite od roku 2009, najviac sezón si pripísal v Arizone Coyotes, kde bol dokonca asistentom kapitána. Celkom si zahral v 481 zápasoch v tímoch Montreal Canadiens, Anaheim Ducks a Arizona Coyotes.