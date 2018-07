Títo slovenskí šoféri by si mali zopakovať autoškolu: Bohatá FOTOGALÉRIA vodičov, ktorí nevedia parkovať!

Niektorí šoféri na Slovensku by si mali vstúpiť do svedomia a zamyslieť sa nad tým, ako nechávajú odparkované svoje vozidlo.

Cesty sú plné bezohľadných vodičov, ktorým by ani vo sne nenapadlo byť aspoň o kúsok ohľaduplnejší a empatickejší k ostatným účastníkom premávky. Stáva sa to nielen na cestách, ale aj na parkoviskách nákupných centier či pri bytovkách. Niektorí vodiči akoby nevideli čiary, ktoré vymedzujú jednotlivé miesta na státie či vyhradené parkovanie pre invalidov.

Fotogaléria 43 fotiek v galérii

Za státie cez viaceré parkovacie miesta síce nedostanete pokutu, no je dosť pravdepodobne, že sa ocitnete na internete, ako ukážka neschopného šoféra. A práve takýchto špekulantov nám zasielate do redakcie Nového Času so železnou pravidelnosťou. Fotky sme zozbierali, a tu je ukážka tých najhorších parkovacích mágov z celého Slovenska.