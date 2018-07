Minulosť šoféra smrtiacej audiny Davida: Hviezda televíznej šou!

Slovensko už niekoľko dní žije tragickým príbehom rodiny hasičského záchranára Vladimíra (46) z Oravy.

Prudký náraz audiny do ich auta minulú stredu rodinu pripravil o najcennejší poklad – najstaršieho synčeka Adamka († 9). Šoféra audiny Davida (21) polícia medzičasom obvinila z usmrtenia a ublíženia na zdraví. Podľa najnovších informácií mal byť David ťažkým orieškom už v minulosti - až takým, že skončil v rukách televíznej pestúnky!

Hasič Vladimír (46), len pred mesiacom povýšený za záchranu životov, prišiel minulý týždeň na ceste pri havárii o synčeka Adamka († 9). Jeho dcéra Simonka (6) je po nehode stále v martinskej nemocnici, kde ju preložili na jisku. Na šikovného chlapčeka, ktorý by na jeseň nastúpil do štvrtej triedy, myslia aj v škole. „Adamkove spolužiačky mi povedali, že jeho sviečka nikdy nezhasne a rozhodili si medzi sebou cez prázdniny služby. Stále mu zapaľujú sviečku tam, kde sa to stalo,“ povedal Novému Času zronený otec, ktorý synčeka v sobotu pochoval.

Sám by mal ležať so zlomeninami v nemocnici, no v ťažkej situácii sa musí starať o chod rodiny. Strach má o dcéru Simonku, ktorá stále bojuje o život. „Modlíme sa za ňu, sme veriaca rodina, naši priatelia sa modlia, v Martine sú dobrí lekári. Môžeme len čakať. Ďakujem tomu neznámemu človeku, čo Simonke doniesol na ARO obrovského plyšového macíka veľkého ako posteľ,“ dodáva otec, ktorý sa 25 rokov špecializuje na záchranu životov na cestách a predchádzanie nebezpečenstvám. Žiaľ, tomu, čo sa uplynulú stredu stalo, napriek veľkej snahe zabrániť nedokázal. Jeho manželku Katarínu spolu s najmladším synčekom Martinkom (3) už pustili z nemocnice. Statočnú ženu však ešte čaká v piatok operácia.

Šoféra obvinili

Auto smrti, ktoré sa rútilo na rodinu hasiča, šoféroval podľa polície mladý vodič David (21). „Policajný vyšetrovateľ už vzniesol obvinenie 21-ročnému mladíkovi za prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Podľa Adamkovho otca Vladimíra sa mal vodič David objaviť v televíznej reality show, kde sa o jeho prevýchovu mala pokúšať pestúnka. „O šoférovi neviem nič, nám sa neozval, ani nám nevyjadril úprimnú sústrasť. To, že bol v nejakej televíznej šou ako nezvládnuteľné dieťa, viem, ale ja ho nepoznám,“ povedal Vladimír. Pestúnka Mária Tóthová Šimčáková pred 11 rokmi prišla na pomoc Eve z Tvrdošína, ktorej výchova troch synov rôzneho veku bola nad jej sily. S manželom Jánom bola Eva v tom čase 14 rokov, ten však dlhodobo pracoval v zahraničí, takže o deti a celú domácnosť sa musela väčšinu času starať Eva úplne sama. David (10) vtedy navštevoval 4. ročník ZŠ. „Ja by som chcela, aby mi pestúnka pomohla a poradila hlavne v tom, že ako som sama na tie deti väčšinou, tak aby ich trochu usmernila aj k tomu počúvaniu, aj k tomu učeniu," priala si vtedy v relácii TV Markíza Eva. Nový Čas sa k účasti Davida v televíznej reality show pokúšal osloviť aj detskú psychologičku Máriu Tóthovú Šimčákovú, ktorá vtedy stvárňovala televíznu pestúnku, do uzávierky však nereagovala.

Na rozhodnutie mal sekundu

Vladimír mal podľa vlastných slov veľmi krátky čas na reakciu, keď sa oproti nemu rútila audina. „Za jedinú sekundu mi preletelo hlavou tisíc myšlienok, no hlavná bola, ako sa mám vyhnúť čelnému nárazu. Videl som, že auto sa valí v strašnej rýchlosti a všade okolo sú na cestách ľudia, oproti mne išlo ďalšie auto. Vedel som, že ak to napáli do nás čelne, zomrieme všetci. Volantom som zatočil tak, aby sa auto vychýlilo,

aby sme sa čelne nezrazili. Intuitívne som to nasmeroval na auto oproti, ktoré išlo pomalšie a aby bol náraz stlmený. Aby audinu do nás vymrštila

menšia sila zboku. Nemohol som vytočiť do ulice, na chodníkoch stáli

ľudia. Adamko sedel v strede opásaný a náraz bol aj tak veľmi silný, prehlo ho dopredu a... Išli sme rýchlosťou 34 km za hodinu...“ dodal.