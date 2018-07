Hrozný pohľad na detskom festivale v Česku: Zábery, ktoré pobúrili verejnosť!

Kam až siaha ľudská ignorancia?!

Po tom, čo sa na internet dostali fotky z detského festivalu v Česku, sa ľudia búria. Deti si zo živých poníkov urobili maľovanky, zatiaľ čo sa nečinní rodičia len prizerali.

Otvoriť galériu Rodičia si deti fotili a nič im na to nepovedali. Zdroj: Facebook Česká televízia Prima čelí obrovskej vlne kritiky. Je totiž jedným z usporiadateľov najväčšieho rodinného festivalu Blue Style Prima Fest v Českej republike. Ten sa koná v prírodnom zábavnom areáli Šikland na Vysočine. A práve tu sa odohrala udalosť, ktorá poburuje verejnosť. Organizátori festivalu uvádzali, že pre návštevníkov majú pripravený jedinečný program. O ten sa evidentne aj postarali. Bohužiaľ, pre nich jedinečný bol v negatívnom zmysle slova.

Neuveríte, čo bolo jednou z atrakcií. Kreslenie na poníka. Krásny biely poník celý deň stál na mieste, zatiaľ čo sa pri ňom prestriedalo kopec detí, ktoré po ňom kreslili. Rodičia sa celý čas na ne len pozerali a čudovali sa, ako to, že ten poník tak pokojne stojí. Po tom, čo sa začali objavovať fotky na sociálnej sieti, sa k tomu vyjadrila aj televízia Prima v jednom komentári. „Veľmi sa ospravedlňujeme, v žiadnom prípade sme nekonali v zlom úmysle. Išlo o aktivitu zábavného parku. Rozhodne sme nechceli dávať deťom zlý vzor toho, ako zachádzať so zvieratami. Boli použité zdravotne vyhovujúce potravinárske farby, ktoré sa bežne používajú aj na maľovanie na detskú tvár. Ako vidieť na fotografii, poník je v tej chvíli v poriadku. Nabudúce sa však podobným aktivitám budeme snažiť vyhnúť,“ znelo stanovisko televízie. Myslíte si, že je to vhodná zábavka pre deti?