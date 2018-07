Záhada na pohári: Čo hľadá TOTO na wimbledonskej trofeji?

Toto si máloktorý fanúšik tenisu doteraz všimol. Keď Novak Djokovič v nedeľu získal svoj štvrtý titul vo Wimbledone, pobozkal najcennejšiu tenisovú trofej sveta.

Na vrchole pohára je malý útvar, ktorý pri podrobnejšej prehliadke vyzerá ako ananás. A skutočne, je to malá kópia tejto

chutnej tropickej delikatesy. Vzhľadom na to, že v Anglicku sa ananás komerčne nepestuje, vyvstáva otázka, čo tam robí?

Trávnatý Wimbledon sa začal hrať v druhej polovici 19. storočia a ananás bol v tom čase zriedkavým a exkluzívnym jedlom v Európe.

Aj keď Krištof Kolumbus ho v roku 1492 priviezol z Ameriky do Európy, zostal na starom kontinente po stáročia doslova a do písmena raritou. To trvalo až do 20. storočia, kedy založili plantáže na Havaji. Keďže konzumovať ananás si kedysi mohli v Británii dovoliť iba príslušníci privilegovaných skupín obyvateľstva, organizátori najslávnejšieho tenisového turnaja sa rozhodli umiestniť ho na špicu striebornej trofeje.