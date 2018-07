Je toto vôbec možné? Francúzsky útočník získal titul majstra sveta s takouto strašnou bilanciou!

Pálil slepými nábojmi. Čakali sa od neho góly. Francúzsky futbalový útočník Olivier Giroud (31) však svojich fanúšikov na MS v Rusku sklamal.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Počas celého turnaja totiž ani raz netrafil priestor bránky! A to je na hviezdu Chelsea katastrofálna bilancia. Pritom mal 13 streleckých pokusov, všetky však mierili mimo bránky! A to bývalý kanonier Arsenalu odohral na šampionáte všetkých sedem zápasov, dokopy strávil na trávniku 564 minút. No aj napriek desivej bilancii, sa na konci turnaja Giroud usmieval, veď získal titul majstra sveta.

Olivier Giroud na MS v Rusku

- odohral všetkých 7 zápasov

- hral 564 minút

- mal 13 streleckých pokusov

- ani raz netrafil bránku súpera