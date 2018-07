Alex spozoroval na dovolenke v Turecku niečo nezvyčajné: Raritu sa mu podarilo odfotiť!

Zábery ako z katastrofického filmu! Alexovi sa podarilo na dovolenke pozorovať silu prírody na vlastné oči.

Pred pár dňami počas dovolenky v Turecku v malom turistickom letovisku Didim, spozoroval náš čitateľ Alex niečo nezvyčajné. Na oblohe sa objavil vzdušný vír: „Zábery sú z hotela. Bolo to milé privítanie, lebo to zjavilo nad morom a nás to neohrozilo. Stala sa z toho veľká téma. V Európe a v okolí je to rarita, tak vám to posielam," opisuje nevšedný zážitok Alex.

Vzdušný vír, ktorý sa podarilo Alexovi odfotiť je vlastne počiatočné štádium tornáda nazývajúce tromba. Síce pohľad na lievik môže naháňať hrôzu, jav nie je nebezpečný. Problém nastáva až vtedy, keď sa tromba dotkne zeme, vtedy už hovoríme o tornáde.