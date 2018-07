Plieskanie bičom je v Lendaku (okr. Kežmarok) storočnou tradíciou.

Používali ho na obháňanie stáda, ale aj na odháňanie vlkov a medveďov. Janko (12) sa to naučil sám. „Vedel som to už ako sedemročný, prišlo to tak nejako samo. Plieskame bičom na Veľkú noc aj na Vianoce, alebo pri sviatočných príležitostiach, ako je teraz,“ povedal v nedeľu Janko, ktorému táto činnosť ide od ruky.