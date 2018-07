Marko Daňo podstúpi arbitráž: Na farmu ísť nechcem!

V hokejovej NHL sa od 1. júla roztočil prestupový kolotoč!

Novú zmluvu zatiaľ stále nemá vo vrecku ani mladý slovenský útočník Marko Daňo (23), ktorému koncom júna vypršal kontrakt s Winnipegom. Hoci mu zámorský klub ponúkol predĺženie so základným päťpercentným zvýšením, on ho neprijal a obrátil sa na arbitrážný súd. Prečo tak urobil?

Daňo dostal od Winnipegu kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu už 25. júna a klub si tak na neho udržal rokovacie práva. Zámorský tím mu ponúkol ročný kontrakt so základným päťpercentným zvýšením, čo je zhruba okolo 770-tisíc eur, ale odchovanec Trenčína to neprijal a obrátil sa na arbitráž. „Áno, ponúkli mi nový ročný kontrakt, ale dvojcestný, čo znamená, že by ma počas sezóny mohli poslať aj na farmu do AHL, čo ja nechcem. Preto som to neprijal a prihlásil sa na arbitráž,“ vyjadril sa pre Nový Čas Marko Daňo, ktorý má naplánovanú arbitráž v NHL 30. júla. „Verím, že napokon k tomu nepríde a dovtedy sa s vedením Winnipegu dohodneme na takej zmluve, akú som mal minulú sezónu. Teda ročnej jednocestnej a nie dvojcestnej,“ doplnil Daňo, ktorý v uplynulej sezóne odohral za Winnipeg 23 zápasov, v ktorých dal dva góly a pri jednom asistoval. Okrem slovenského útočníka sa na arbitráž prihlásilo ďalších 43 hráčov, ktorí sa so svojimi klubmi zatiaľ nedohodli na kontraktoch. Vlani ich bolo prihlásených 30, ale až 29 hokejistov napokon zmluvy podpísalo a nemuselo ísť pred sudcu, čomu teraz verí aj Daňo.

Čo je arbitráž?

V NHL sa používa v tom prípade, ak sa chránený voľný hráč, to znamená ten, na ktorý má jeho klub prednostné právo, nedokáže s tímom dohodnúť na novej zmluve. Tretia nezávislá strana (obyčajne to býva sudca) potom na arbitrážnom konaní posudzuje jednotlivé prípady a podľa rôznych kritérií rozhodne o výške platu pre nasledujúcu sezónu. Po vynesení verdiktu má potom klub 48 hodín na to, aby súhlasil alebo nesúhlasil s podmienkami zmluvy určenej arbi- trážou. V prípade, že súhlasí, zmluva platí iba na nasledujúcu sezónu. V prípade nesúhlasu sa hráč stáva voľným a môže podpísať zmluvu s iným klubom NHL.