Návrat vo veľkom štýle: Djokovič si podmanil Wimbledon

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal štvrtýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry vo Wimbledone.

Vo finále si ako nasadená dvanástka poradil s osmičkou "pavúka" Juhoafričanom Kevinom Andersonom 6:2, 6:2, 7:6 (3) a získal trinásty grandslamový titul. V historických tabuľkách sa na štvrtom mieste osamostatnil od Austrálčana Roya Emersona.

Pre "Noleho" je to prvá trofej z podujatí veľkej štvorky od júna 2016, keď na Roland Garros v Paríži skompletizoval svoju grandslamovú zbierku. V uplynulých dvoch rokoch sa Srb herne i výsledkovo trápil. V januári sa podrobil operácii lakťa a vypadol z prvej svetovej dvadsiatky. Po obnovení spolupráce so slovenským trénerom Mariánom Vajdom však jeho forma začala stúpať. Na Roland Garros postúpil do štvrťfinále a vo Wimbledone sa stal po Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, Američanovi Peteovi Samprasovi a Švédovi Björnovi Borgovi štvrtým hráčom v Open ére, ktorý vyhral prestížny turnaj minimálne štyrikrát.

Anderson sa netešil zo zisku titulu ani v druhom grandslamovom finále, vlani na US Open prehral v troch setoch so svetovou jednotkou Španielom Rafaelom Nadalom. Vo Wimbledone však 32-ročný Juhoafričan predvádzal životný tenis. Vo štvrťfinále vyradil najvyššie nasadeného obhajcu prvenstva Federera, hoci prehrával 0:2 na sety a v treťom dejstve čelil mečbalu. V najdlhšom semifinále wimbledonskej histórie, ktoré trvalo 6 hodín a 36 minút, zdolal po päťsetovej dráme Američana Johna Isnera. V rebríčku ATP bude Anderson v pondelok figurovať na piatej priečke - najvyššie v kariére.

Po prvý raz v Open ére nastúpili vo wimbledonskom finále proti sebe dvaja tridsiatnici. Djokovičovi vyšiel úvod zápasu s Andersonom, keď po dvojchybe Juhoafričana hneď v úvodnom geme prelomil podanie súpera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Za stavu 3:1 opäť zobral Andersonovi servis a prvý set sa stal jasne jeho korisťou. Srb kvalitne podával, mal navrch vo výmenách, Na Andersonovi bola badať únava z dvoch predchádzajúcich päťsetových zápasov. Mal problémy s pohybom a pri mnohých loptičkách bol neskoro, robil veľa nevynôtených chýb najmä z forhendu.

Aj v druhom dejstva Djokovič odskočil Andersonovi na 5:1. Juhoafričan mal nízke percento prvého podania, čo bola voda na mlyn Srba, ktorý patrí k najlepšie returnujúcim hráčom na okruhu ATP. Djokovič hral maximálne koncentrovane, takmer vôbec nekazil. V treťom sete Anderson zlepšil servis i returny a mal k dispozícii päť setbalov. Djokovič však všetky odvrátil a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval. Za stavu 6:3 premenil v poradí druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Andersonom na 6:1.



muži - dvojhra - finále:

Novak Djokovič (12-Srb.) - Kevin Anderson (8-JAR) 6:2, 6:2, 7:6 (3)