Dúhový Pride rozhádal politikov: Zlepšia práva LGBT na Slovensku?

Už po ôsmykrát v Bratislave tisícky ľudí pochodovali za zlepšenie práv homosexuálov na Slovensku.

Na Dúhovom Pride v Bratislave vystúpila aj ombudsmanka Mária Patakyová (55), ktorá v príhovore uviedla, že postavenie gayov či lesieb sa pred zákonom za posledný rok nijako nezlepšilo. Už v septembri bude v parlamente zákon, podľa ktorého budú mať partneri rovnakého pohlavia možnosť dediť, či získať informácie pri ochorení jedného z nich. Nový Čas zisťoval, ako sa k nemu postavia slovenskí poslanci. Tolerantný postoj verejnej ochrankyne práv naštval najmä národniarov. „Pani Patakyová stratila dôveru SNS, lebo nevykonáva svoju funkciu nezaujato, čestne a férovo a uprednostňuje jednu skupinu obyvateľstva,“ povedal podpredseda Jaroslav Paška s tým, že by mala opustiť svoju funkciu. Ombudsmanka kritiku považuje za neopodstatnenú a tvrdí, že má povinnosť upozorňovať na to, že Slovensko si neplní záväzky voči osobám rovnakého pohlavia.

„Uviedli sme do serióznej spoločenskej diskusie skutočnosť, že sexuálna orientácia nie je otázkou voľby, ale vrodenou danosťou človeka, ktorá sa nemá liečiť, ale rešpektovať? Vnímame, že spoločné dobro vie dlhodobo a stabilne dominovať aj v týchto partnerstvách?“ pýtala sa Patakyová. Na pochode sa zúčastnil aj bratislavský župan Juraj Droba či exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, podľa ktorej má ombudsmanka povinnosť stáť za všetkými, ktorých práva nie sú naplnené. Okrem Pridu sa v Bratislave konal aj pochod Hrdí na rodinu, kde prišlo niekoľko stoviek ľudí. Organizoval ho autor neúspešného referenda Anton Chromík. „My sme tu pre deti, lebo ony potrebujú otcovstvo a materstvo,“ ozrejmil.

Patakyová pripomenula, že na Slovensku je zakotvené manželstvo ako jedinečný stav muža a ženy, rovnako ako v Chorvátsku či Maďarsku, no existuje tam aj registrované partnerstvo. V septembri pritom bude v parlamente zákon, ktorý má zlepšiť postavenie LGBT komunity na Slovensku. Predkladajú ho liberáli z SaS, ktorí však tvrdia, že nejde o registrované partnerstvá, ale len zlepšenie istých práv homosexuálov - ako možnosť dedenia či rešpektovania ich vzťahu pri ochorení jedného z nich.

Adopcia detí v EÚ

Povolená v 14 krajinách z 28

Manželstvo rovnakého pohlavia v EÚ

Možné v 13 štátoch z 28

Štáty EÚ, ktoré nemajú upravené práva gayov:

Slovensko

Litva

Lotyšsko

Poľsko

Rumunsko

Bulharsko

Podporíte zákon pre páry rovnakého pohlavia?

Martin Glváč, Smer - NIE

Otvoriť galériu Minister obrany Martin Glváč. Zdroj: TASR

- Neplánujeme podporiť žiadny návrh SaS a populistický už vôbec. Budeme predkladať len také návrhy, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením vlády.

Boris Kollár, Sme rodina - ÁNO

Otvoriť galériu Boris Kollár. Zdroj: Peter Korček/ Život

- Podporíme to, aby takíto partneri mohli nahliadať do zdravotnej dokumentácie, či dediť po sebe. Určite by sme však nepodporili registrované partnerstvá.

Natália Blahová, SaS - ÁNO

Otvoriť galériu Natália Blahová. Zdroj: anc

- Klasickú rodinu nemôže rozložiť to, že občania s homosexuálnou orientáciou budú mať rovnaké práva ako heterosexuáli.

Lucia Žitňanská, Most-Híd - ÁNO

Otvoriť galériu Lucia Žitňanská. Zdroj: anc

- Nemám problém zdvihnúť ruku za takýto zákon, no v parlamente dnes nie je väčšina, ktorá by to podporila.

Jaroslav Paška, SNS - NIE

Otvoriť galériu Jaroslav Paška z SNS Zdroj: TASR

- Nezvažujeme to. Je potrebné ustanoviť lepšie podmienky pre fungovanie rodín, aby mohli vychovávať viac detí.