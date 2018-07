Bodyguard bin Ládina bol ilegálne deportovaný: Budú ho vo vlasti mučiť?

Tunisko zatiaľ nemieni vrátiť Nemecku bývalého osobného strážcu niekdajšieho vodcu teroristickej organizácie al-Káida Usámu bin Ládina, ktorý bol odtiaľ deportovaný zrejme nezákonne.

"Máme suverénne súdnictvo, ktoré ho vyšetruje," povedal v sobotu agentúre DPA hovorca tuniskej protiteroristickej prokuratúry Sofiene Sliti. Dodal, že na výsledky tohto vyšetrovania si bude treba počkať. Tuniské úrady mali od januára tohto roku podľa Slitiho k dispozícii informácie, že Sami A. sa mohol podieľať na "teroristických aktivitách" v Nemecku a Afganistane. Z tohto dôvodu bol preto ihneď po príchode do Tuniska vzatý do väzby a odvtedy je vypočúvaný.

Sami A. bol podľa informácií DPA deportovaný do Tuniska v piatok okolo 07.00 h SELČ charterovým letom z Düsseldorfu. Stroj pristál o 08.11 h SELČ na letisku v tuniskom meste Hammamet (Hammámát). Správny súd v Gelsenkirchene však vo štvrtok večer rozhodol, že Samiho A. zatiaľ nie je možné z Nemecka vyhostiť, keďže neexistujú diplomaticky záväzné záruky zo strany tuniskej vlády, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu.

Svoj verdikt zaslal Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) faxom až v piatok o 08.27 h SELČ. Súd neskôr označil deportáciu za "hrubo nezákonnú" a vyzval nemecké úrady, aby zariadili vrátenie 42-ročného Tunisana do Nemecka. Podľa úradu tuniského premiéra Júsufa Šáhida, na ktorý sa odvoláva agentúra DPA, sa však Nemecko s takouto žiadosťou na Tunisko zatiaľ neobrátilo.

Kabinet sa až z tlače dozvedel, že deportácia nemala prebehnúť v súlade so zákonom, preto za prípad zodpovedajú justičné orgány. Proti návratu Samiho A. do Nemecka nie je ani jeho právnička, uviedol magazín Der Spiegel s tým, že nemecká ambasáda mu v takomto prípade bude musieť vystaviť návratové vízum. Sami A. prišiel do Nemecka v roku 1997 študovať.

V roku 2000 mal absolvovať vojenský výcvik v tábore al-Káidy v Afganistane. Určitý čas mal byť jedným z telesných strážcov Usámu bin Ládina, zabitého v Pakistane v roku 2011. Následne mal pôsobiť v Nemecku ako salafistický kazateľ. Sami A., ktorý žil od roku 2005 v nemeckom meste Bochum spolu s manželkou a štyrmi deťmi, všetky tieto obvinenia odmieta.