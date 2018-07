Ďalší výborný výkon Petra Sagana: Od víťazstva ho delil iba kúsok!

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v 8. etape 105. ročníka Tour de France štvrté miesto.

Druhýkrát v rade triumfoval jazdec stajne Lotto NL Jumbo Dylan Groenewegen z Holandska, ktorý sa presadil v záverečnom špurte 181 km dlhej etapy. Trať z Dreux do Amiens zvládol v čase 4:23:36 h. Druhý bol Andre Greipel z tímu Lotto - Soudal, na treťom mieste skončil Kolumbijčan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors).

Sagan začal so špurtom priskoro, necelých tristo metrov pred cieľom sa ocitol úplne vpredu, no napokon sa cez neho prehnali traja súperi a bolo z toho štvrté miesto. Slovák však aj naďalej zostal na čele bodovacej súťaže pred Gaviriom. Žltý dres pre vedúceho pretekára celkového poradia si udržal Greg Van Avermaet (BMC).

Na sobotňajšiu etapu boli namotivovaní najmä Francúzi, pretože ešte nezískali etapové víťazstvo na tohtoročnej Tour a chceli ho dosiahnuť práve v deň dobytia Bastily, ktorý je ich veľkým sviatkom.

Na jazdcov čakali iba dva menšie kopce 4. kategórie so sklonom 4,3 %, no tieto stúpania nezamiešali karty vo výsledkovej listine. Po dlhých pokojných kilometroch čakala cyklistov technická koncovka, keď šesťsto metrov pred páskou museli zvládnuť ostrú zákrutu a bolo dôležité byť pred ňou v čo najlepšej pozícii.

Hneď na začiatku sa na čele ocitol Marcus Burghardt (Bora - Hansgrohe), ale bol to len propagačný pokus, Nemec vôbec neťahal a po piatich kilometroch bol naspäť v pelotóne. Tempo strážili všetky dôležité tímy, no po viac ako dvadsiatich kilometroch sa únik predsa len vytvoril. Dostali sa doň Laurens Ten Dam (Sunweb), Fabien Grellier (Direct Energie) a Marco Minnaard (Wanty - Groupe). Balík nereagoval, trojica nikoho neohrozovala. Jazdci si tak postupne vytvárali náskok, ktorý bol aj viac ako trojminútový. Krátko na to nasledovala prvá vrchárska prémia na Côte de Pacy-sur-Eure. Vyhral ju Minnaard. Následne z úniku vystúpil Ten Dam. Druhú vrchársku prémiu na Côte de Feuquerolles vyhral Grellier a 95 km pred cieľom nasledovala šprintérska prémia v La Neuve Grange. V súboji o dvadsať bodov len tesne vyhral Grellier. Pätnásť bodov získal Arnaud Démare, ktorý tu bol z pelotónu najsilnejší. Za Francúzom skončil Slovák Peter Sagan a získal 13 bodov, jedenásť zostalo Gaviriovi. V súboji o zelený dres si tak Sagan polepšil pred svojim hlavným súperom Gaviriom o dva body. Rozdiel medzi ním a Kolumbijčanom sa tak priebežne zvýšil celkovo na 33 bodov.

Nasledovali pokojné kilometre a 20,5 km pred cieľom si na prémii pripísal tri bonusové sekundy Minnaard. Grellier získal dve a pre jednu si prišiel Van Avermaet. Sedemnásť km pred cieľom prišiel pád skupinky jazdcov, v ktorej bol aj priebežne štvrtý muž celkového poradia Julian Alaphilippe, držiteľ bodkovaného dresu Toms Skujinš, či víťaz šiestej etapy Daniel Martin. Všetci v etape pokračovali, no na jazdcov na čele pretekov už sa nedokázali dotiahnuť. Jedenásť km pred cieľom bol na čele už iba Grellier, no hlavný balík ho dostihol 6,5 km pred cieľom a očakával sa špurt hlavnej skupiny. O únik sa ešte krátko pred cieľom pokúsil Philippe Gilbert, no nakoniec rozhodoval predsa len špurt, v ktorom bol najrýchlejší tak ako v piatok Groenewegen. Skupina s Martinom stratila viac ako minútu.