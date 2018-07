Talent malej hudobníčky z Bratislavy nadchol aj profesionálov: 5-ročná Emka hrá na bicích ako bohyňa!

Gény po otcovi! Malá Emka Hlavatá (5) z Bratislavy zdedila mimoriadny talent v hraní na bicích a za sebou má už aj prvé verejné vystúpenie!

Na pódium sa postavila s hudobnou školou Akadémia spevu, so svojím otcom Jánom Hlavatým (37) a tiež so svojím učiteľom spevu a hudby Dávidom Majlišom (28). V ich podaní odzneli pesničky od I. M. T. Smile alebo od americkej rockovej kapely System of a Down. Najmladšia účinkujúca sa dočkala obrovského potlesku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

To, čím chce byť, vie už v piatich rokoch. Emka je na svoj vek mimoriadne nadaná na hru na bicích! Talent však zdedila právom, pretože jej otec sa venuje tomuto hudobnému nástroju už 17 rokov. „Som na ňu veľmi hrdý, je to pre mňa česť a teší ma, že sa ubrala týmto smerom a už teraz na sebe pracuje,“ hovorí šťastný otecko o svojej dcérke, ktorá sa podľa jeho slov po ňom doslova potatila.

Vášeň k hudbe sa v nej zrodila vlani, keď si uvedomila, že má radosť, keď môže hrať. „Ja som ju k tomu viedol a aj ju v tom nesmierne podporujem,“ dodáva pyšný Ján, ktorý už teraz u svojej dcéry vidí veľké pokroky. Ako viaceré deti v jej veku, aj ona má veľký vzor, na ktorý by sa v dospelosti chcela podobať.

Za svoj idol si vybrala rakúsku bubeníčku. „Chcela by som byť ako Anika Nilles, pretože sa mi páči, ako bubnuje,“ prezradila Novému Času. Napriek tomu bude jej hlavným vzorom vždy ten, kto ju k hre na bicích priviedol. „Keď hrám na bicích, som veľmi šťastná a chcela by som byť ako tatino, pretože sa učil sám,“ uzatvára Emka.

Sľubná kariéra?

Učiteľ hudby a spevu Dávid Majliš (28) z Brezna si myslí, že Emka má pred sebou veľkú kariéru. Už dnes navštevuje hudobnú školu, ktorú založil hlasový pedagóg Jaroslav Žigo. Ide o následnícku školu rockovej školy Andante pôsobiacej v minulosti, ktorú navštevovali známi speváci zo SuperStar. „Bola medzi nimi napríklad Martina Schindlerová, Samuel Tomeček či Miroslav Šmajda,“ dodáva mladý učiteľ, ktorý vo svojej žiačke vidí veľký potenciál. „Prišla k nám ako jedno z mnohých detí, ale za veľmi krátky čas sa vypracovala na profesionálnu úroveň, čo je v jej veku skutočne výnimočné,“ uzatvára učiteľ hudby a spevu, ktorého hodiny navštevujú tie najväčšie talenty v Bratislave.

Máte dieťa s výnimočným talentom alebo nadpriemerne inteligentné? Dajte nám vedieť na tip@novycas.sk

Bicie sa jej hodia, držím jej palce

Michal Chrenko, bubeník kapely Metropolis

Emka ako 5-ročné dievčatko „netrieska“ sama pre seba, ale počúva celok a hrá s kapelou. Čo ma veľmi milo prekvapilo, je, že dokáže hrať presne aj bez metronómu, ktorý by jej udával stále tempo, nespomaľuje alebo, naopak, nezrýchľuje, s čím mávajú problém aj skúsenejší bubeníci. Vo videu som nepočul, že by zahrala niektorý úder hlasnejšie od druhého, čo znamená, že má v rámci bicej sady vyrovnanú dynamiku, čo je na 5-ročné dievčatko obdivuhodné. Paličky pomaly väčšie ako ona sama, no imidž jej tiež nechýba. Má super účes, je dobre oblečená a proste sa jej tie bicie neskutočne hodia. Základy od správneho sedenia až po imidž tam sú, takže jej silno držím palce, nech sa jej darí, nech napreduje, nech má vytrvalosť cvičiť a zlepšovať sa. Je to talent, ktorý treba podporovať.