Herec Dušan Cinkota prehovoril o minulosti a plánoch do budúcnosti: Hryc mi zachránil život

Užíva si slobodu! Deň po prepustení z väzenia sa herec Dušan Cinkota (47) vybral do spoločnosti dobiehať zameškané.

Vo štvrtok podvečer prijal pozvanie na vernisáž v galérii svojho dlhoročného kamaráta z fachu Andyho Hryca (68). Spoločnosť mu robila tehotná manželka Zuzana (32) a z tvárí oboch partnerov bolo jasne čitateľné, že sú konečne šťastní.

Cinkotova manželka Zuzka dokonca prezradila, že nosí v brušku synčeka a konečne je šťastná, že budú kompletná rodina. O najbližšej budúcnosti rodinky i svojich vlastných plánoch prehovoril Cinkota pre Nový Čas.

Aký bol váš druhý deň na slobode?

Bol vybavovací, ale výborný, aj počasie je krásne. Všetko zatiaľ stíhame a zvládame.

Aké formality ste museli vybaviť ako prvé?

Musel som sa ísť prihlásiť na súd, na „probačné“, riešime doklady, respektíve iba občiansky preukaz, ostatné mám. Treba obehať poisťovne, banku, také tie bežné veci, ktoré musíte mať.

Aký je to vôbec pocit, byť opäť slobodný? Aké to pre človeka je, opäť môcť robiť bežné veci?

Je to super pocit a odľahčenie. Dúfam, že veci, ktoré nanovo spoznávam, nebudú zaťažujúce, lebo ako sa hovorí: „Veď počkaj vonku, tam je svet hrozný.“ Nemám však ten pocit, že by bol hrozný. Svet je krásny, ľudia sú krásni, a to je dobre.

Za akých podmienok by ste sa museli vrátiť naspäť do väzenia?

Musel by som porušiť zákon, čo sa, samozrejme, nechystám. Sú tam nejaké podmienky, no neviem presne, to by skôr lepšie vysvetlila prokuratúra. Dôležité je neporušiť zákon. To je alfa a omega.

Nemáte strach zo zaradenia sa naspäť do spoločnosti?

O mojich vnútorných strachoch hovoriť nebudem, prepáčte. Budem na nich pracovať.

Pretriedili sa vám priatelia po tom, čo ste sedeli v base?

To sa ešte len ukáže. V mojom živote som už stratil pár priateľov a nemyslím si, že ma nezamrzí, keď stratím ďalších. No dúfam, že nie.

Ako sa zmenil váš postoj k drogám? Neľutujete, že ste sa do toho pekla zaplietli?

Bolo to dávno, to je moja odpoveď.

Cítite sa byť vinný, či nevinný?

Trest som prijal.

Uvažovali ste už o svojej budúcnosti? Plánujete sa vrátiť k herectvu?

Dôležitejšie je, aby plánovali tí druhí, ktorí tieto práce plánujú, lebo ja som len interpret, herec. Či sa vyskytnú nejaké projekty, ktoré budem zastrešovať, tak to sa ešte uvidí. Zatiaľ neplánujem nič, iba zvládnuť prvé kroky a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Herectvo je však môj život, takže je jasné, že sa k tomu chcem vrátiť...

Na vernisáž vás pozval váš priateľ pán Hryc. Ako vnímate jeho podporu, ktorú vám prejavil?

Je úžasné, čo robil. Ani som netušil, že má taký zmysel pre spravodlivosť. Poznáme sa roky rokúce, ale jeho konanie, že mi v podstate zachránil život, sa nedá si nevážiť. Nech má naňho ktokoľvek akýkoľvek názor, ja si ho nemôžem nevážiť a nemať ho rád.

Sprevádza vás manželka Zuzana. Čo ste si už stihli spoločne dopriať?

Boli sme na zmrzline a v talianskej reštaurácii, kde som sa aj s bratrancom dobre najedol. Už som si dal aj jedno pivo a moju manželku. Tá mi chýbala najviac. Dlho so mnou nebola.

Veľmi sa tešíme, ale sme opatrní, bojíme sa tešiť veľmi, staráme sa o to, aby to bolo čo najlepšie.