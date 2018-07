Trošková si buduje nový život po Ficovi: Tajomný byt v Petržalke a schôdzka s developerom

Pomaly sa spamätáva z najhoršieho. Bývalá radkyňa expremiéra Roberta Fica (53) Mária Trošková (31) sa musela porúčať z Úradu vlády po zistených prepojeniach na mafiánsky klan. Po viac ako štyroch mesiacoch sa začína zapájať do bežného života.

Nový Čas ju objavil pri príchode do novučičkej bytovky v bratislavskej Petržalke. Zaujímavé je, že o pár hodín neskôr sa stretla s realitným biznismenom, ktorý samotný panelák staval. Krátko po odchode od Fica pôsobila Trošková skleslo a na balkóne vo svojom prvom byte v Petržalke fajčila jednu cigaretu za druhou. Dnes už je bývalá vysoká úradníčka veselšia a nestráni sa ani schôdzkam na verejnosti. Nový Čas ju prichytil v centre Bratislavy s futbalistom Róbertom Vittekom a realitným podnikateľom Martinom Kokavcom.

Ten tvrdí, že s čiernovláskou sa pozná už dlho. „Neplánujeme spolu nič, absolútne. V akej oblasti by pre nás robila? Že by murovala pre nás? Náhodne sme sa spoznali v reštaurácii, chodili sme spolu na karate. Ja poznám miliardu ľudí. Ona je obyčajné dievča a stretávali sme sa sto rokov predtým, aj teraz sa budeme,“ vysvetľuje Kokavec. Schôdzka v podniku v centre mesta vraj vznikla spontánne. „Dali sme si obed, došiel nechtiac Vittek za nami. Bolo to priateľské stretnutie. Neviem, čo pani Trošková robí, možno štrikuje po večeroch, možno mi uštrikuje sveter na zimu. Nestarám sa do nikoho,“ hovorí Kokavec.Jeho spoločnosť stavala niekoľko projektov v Bratislave. Jedným z nich je aj novostavba v Petržalke, kde sme zachytili vstupovať Troškovú. Podľa Kokavca však Ficova obľúbenkyňa nemá s ich bytovkou nič spoločné. „Ja som bol tiež niekoľkokrát hocikde, možno ju tam baví to prostredie, možno tam má nejakú kamarátku. Nepoznám klientov, ktorí sú tam,“ tvrdí Kokavec.



Trošková donedávna bývala v inej-neďalekej bytovke, no pri novom paneláku vyzerá spokojne. Z SUV, na ktorom jazdí dlhší čas, vystúpila priamo pred vchodom s luxusnou kabelkou v ruke. Značkový kúsok vyjde dámy na 1 800 €. Zvykať si však musí na pohyb bez ochrankárov, ktorí ju týždne po odchode od Fica strážili.Na jej mieste stál starý dom, ktorý Kokavcova firma dostala od mestskej časti v roku 2013. Tá v bytovke mala získať desať nájomných bytov. „Mestská časť zatiaľ nemá vo vlastníctve byty v bytovom dome, ktoré jej na základe zmluvy prislúchajú - prevod ešte prebieha,“ povedala Katarína Mrázová z Miestneho úradu v Petržalke.