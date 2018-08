Najlepšie prázdniny boli u babky: Hviezdy prezradili najkrajšie letné zážitky

Bezstarostné detstvo pominulo, ale spomienky zostali. Ako si na prázdniny a letá strávené u babky a dedka spomínajú známe televízne osobnosti?

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Herečka Bibiana Ondrejková (46): Starali sme sa o sliepky aj zajace

Bibiana milovala prázdniny na Záhorí v dedinke Čáry (okr. Senica). Žili tam jej starí rodičia, ktorí si na svoje vnúčatá vždy našli čas. „Spolu sme varili, piekli, zavárali, starali sa o sliepky, zajace a psa. S bratrancami a so sesternicami sme sa túlali po dedine. S mojou milovanou starou mamou Alžbetou Štrossovou sme chodili do kostola, spievali sme, hrali sme sa na kaderníctvo. Všetko bolo dovolené,“ spomína herečka. „V Čároch sa zastavil čas. Bolo tam dobre, láskavo. Moji starí rodičia mi veľmi chýbajú. Babička krásne spievala a mala úžasný zmysel pre čierny humor.“

Moderátorka Soňa Müllerová (56): Celý deň sme behali po vonku

Soňa Müllerová hovorí, že jej milovaná babka Eva z otcovej strany je jej anjelom strážnym. Stála pri nej nielen pri všetkých dôležitých chvíľach, ale aj pri huncútstvach. „Bývala v činžiaku v Novom Meste nad Váhom, vo vedľajšej ulici ako my, ale aj tak som si vždy na začiatku prázdnin zbalila veľký ku­for a presťahovala sa k nej. Mala som tam kamarátov, celý deň sme behali po vonku a babka len vykrikovala z okna: ‚Sonka, kde si? Sonka, poď sa najesť!‘ (smiech) Milovala som jej lekvárové perky s makom aj parené buchty. Stále bola doma, varila, chodila do záhrady a kontrolovala ma, kde som. Spolu so mnou prežívala aj moje prázdninové lásky,“ spomína Soňa. „Bola veľmi citlivá, pracovitá a pragmatická. Keď som mala malé deti, hovorievala mi: ‚Nechci porádek, keď máš decká, s deckami sa hraj!‘“ dodáva Müllerová.

Moderátor Ján Mečiar (47): Čítal som aj chytal ryby

Starí rodičia Janka Mečiara z maminej strany žili v rodinnom dome v Trnave. „V podstate to bolo len kúsok od nás, kde sme bývali, ale aj tak som prázdniny najradšej trávil u nich. Dedko mal na povale hŕbu časopisov, ktoré som vydržal čítať celé hodiny. Mali aj veľkú záhradu, kde som sa často hrával a jedol v nej všetko, čo sa jesť dalo. S dedkom z otcovej strany sme zasa chodievali na stanovačku k Váhu, pretože bol vášnivým rybárom. Boli to super akcie, lebo s nami chodili všetci otcovi súrodenci aj s rodinami, takže o zábavu rozhodne nebola núdza,“ spomína Mečiar.

Herec Richard Stanke (51): Kúpali sme sa na priehrade

Aj Richard Stanke rád spomína na letné prázdniny prežité u babky a dedka v Moravskosliezskom kraji. „Chodievali sme k starým rodičom z otcovej strany do Opavy. Bývali v rodinnom dome s veľkou záhradou a psom, takže ideálne miesto na prežitie detských prázdnin,“ vraví herec. Aj okolie tam ponúkalo množstvo príležitostí. „Radi sme sa chodievali kúpať do vodnej nádrže Bystřička pri Valašskom Meziřičí, a keďže sme tam mali aj sesternice a bratrancov, o zábavu bolo postarané...“