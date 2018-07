Maria sa so susedmi zložila na bazén, každý večer ho musia vypustiť: Absurdný dôvod, ktorý ich dožral

Z veľkého nadšenia ostalo veľké sklamanie.

Maria Young z anglického Kentu a jej susedia sa poskladali na bazén, aby sa mohli spoločne schladiť počas horúcich dní. Bazén široký takmer štyri metre aj s pokrývkou ich vyšiel 64 libier a umiestnili ho do spoločnej záhrady.

Avšak spoločnosť, ktorá domy prenajíma, im radosť totálne prekazila. Trvá na to, aby bazén každý večer buď odstránili zo záhrady alebo úplne vypustili. Len napúšťanie pritom trvá tri hodiny. Ako dôvod spoločnosť uvádza bezpečnostné dôvody. ,,Povedali nám, že keby prišiel nejaký zlodej, mohol by sa v bazéne utopiť,“ žasne Maria.

Susedia dokonca chceli spísať vyhlásanie, ktorým by za to, čo sa stane v bazéne, prebrali plnú zodpovednosť, no nepomohlo. Pani Maria si však postavila hlavu. ,,Všetci tu skvele vychádzame a toto je dobrý spôsob, ako spolu tráviť chvíle. Bolí ma chrbtica, no chodiť plávať si nemôžem dovoliť, tak mi bazén pomáha.vyhlásila Britka podľa denníka The Sun, ktorý o prípade informoval. Nájomca po vzbure susedov uvažuje, že im dovolí si bazén nechať, pokiaľ bude za zamknutou mrežou.