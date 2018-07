Pri mladom bezdomovcovi sa len tak pristavil muž: Ponuka, akú nečakal ani vo sne

Mladému bezdomovcovi bola poskytnutá druhá šanca, keď raz okolo neho prešiel cudzinec a ponúkol mu prácu.

James Minns, ktorý so svojou manželkou a priateľmi oslavovali výročie svadby, sa zastavil pri 25-ročnom Ryanovi a začal sa s ním rozprávať. "Len sme sa tak prechádzali, keď sme sa zrazu zastavili pri Ryanovi, ktorý vyzeral ako veľmi milý chlapec," povedal pre Ladbible. Rozprávali sa o tom, čo prekonal a ako sa dostal tam, kde je. Ryan im vysvetlil, že už je tri roky bez práce a na ulici.

"Nemal vo svojom živote ten najlepší štart a chcel veci zmeniť. Je jasné, že nechcel byť na ulici." Ryan mu hovoril, že je to ťažké, pretože nemôže zohnať žiadnu prácu. Vtedy sa ho James opýtal: "Keby vám niekto ponúkol prácu, chceli by ste ju?" Ryan mu odpovedal: "Áno, určite!" James potom pokračoval: "Mám vlastnú firmu, takže som mu približne povedal, o čo ide a videl som na ňom, že tejto oblasti rozumie. Tak som mu povedal, že sa vidíme v pondelok ráno."

James zdieľal fotografiu s bezdomovcom a celým príbehom na Facebooku. Nečakal žiadnu pozornosť. "Práve teraz mi toto dieťa (bezdomovec) povedalo, že je bez práce a bez domu tri roky a nemá rodinu. Ja a Wez sme mu dali 20 dolárov na jedlo a pitie a povedal som mu, že ho čakám v pondelok ráno o siedmej v práci. Dúfam, že tak urobí a uvedomí si, aká je to pre neho príležitosť," napísal na sociálnu sieť.

James mu naozaj chcel ponúknuť prácu vo svojej firme s práškovými nátermi, avšak v pondelok Ryan na dohodnuté stretnutie neprišiel. "Aby som bol úprimný, tak som bol naozaj zničený a sklamaný," povedal a dodal, že dokonca poprosil priateľa, aby šiel a Ryana vyzdvihol. "Bohužiaľ, Ryan sa neukázal. Ian Erniethemilkman Cutts tam bol o pol siedmej a polhodinu ho čakal, aby ho vyzdvihol, no neprišiel," napísal na Facebook.

Ryan sa však s Jamesom nakoniec spojil, ospravedlnil sa mu a požiadal o ďalšiu šancu, ktorú mu James dal. Vysvetlil, že dôvod jeho neprítomnosti boli problémy s ubytovaním. Nakoniec James predsa len zdieľal na Facebooku fotku Ryanovho prvého dňa v práci o deň neskôr. "Pozrite sa, kto je tu. Prvý Ryanov deň v práci. Dúfam, že toto je začiatok úžasných vecí, ktoré sa mu budú naďalej diať," napísal James. Od tej chvíle pre neho vytvoril aj stránku JustGiving a taktiež sa snaží nájsť mu ubytovanie.

James Ryana opisuje ako veľmi pracovitého, podľa neho do práce dokonca chodí aj o 20 minút skôr. Peniaze mu dáva na cestu z práce a do práce, inak dostáva výplatu v piatok. S Jamesom sa dokonca skontaktovala aj Ryanova mama. "Chcel som sa stretnúť s jeho mamou, pretože som potreboval pochopiť, ako je možné, že keď je nažive, jej syn je na ulici. Nevedel som si to predstaviť," povedal.

Podľa neho však všetci majú svoju minulosť a najlepšie je, nechať ju ísť. "Otvoril som mu dvere a dal som mu príležitosť. Ostatné je iba na ňom." 25-ročný Ryan sa narodil v Newcastle vo Veľkej Británii povedal: "Mám rodičov, ale rozprávam sa len s mojou mamou, a to veľmi zriedkavo. Nesnažíme sa mať nejaký vzťah, ale správame sa k sebe slušne."

Ryan vysvetlil, že mal veľmi ťažké detstvo, kedy bol zneužívaný, čo ho naozaj zasiahlo. Nakoniec išiel do pestúnskej starostlivosti. "Keď sa pozerám späť, bolo to pre mňa to najlepšie, pretože to aspoň trochu stabilizovalo môj život a nebolo tam žiadne násilie." Keď mal 20, skúsil žiť so svojou mamou, ale nepohodol sa s jej priateľom, takže ho z domu vyhodil.

"Teraz chcem túto príležitosť naplno využiť. Nemôžem uveriť tomu, že som bol na ulici a žobral o jedlo a zrazu sa pri mne niekto len tak pristaví a dá mi príležitosť. Keby mi to povedal niekto pred pár týždňami, neuveril by som. Je to skutočne úžasné, akú šancu mi James dal. Je to správny človek," povedal.