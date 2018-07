Dávid v audine napálil v protismere do rodiny hasiča: Adamko († 9) umieral pred očami rodičov!

Jeden okamih navždy zničil šťastie celej päťčlennej rodiny. V stredu pred ôsmou hodinou večer sa v centre Trstenej stala tragická autonehoda.

Tvrdošínčan Dávid (21) za volantom Audi S5 prešiel do protismeru a zrazil sa s Volkswagenom Golf, kde sedela celá rodina hasiča Vladimíra (46). Krutý osud spôsobil, že jeho milované dieťa, najstaršieho Adamka († 9), žiaľ, jeho kolegovia už aj napriek obrovskej snahe nedokázali zachrániť. Jeho miesto v školskej lavici, kam mal po prázdninách zasadnúť už ako štvrtáčik, tak zostane prázdne...

Z tragédie sa spamätávajú Oravci ťažko. Hasiča Vlada (46) každý pozná ako človeka, čo zachraňuje iných a nekonečne miluje svoju ženu Katarínu. S láskou s ňou vychovával tri deti a tešil sa z úspechov nadaného synčeka Adamka († 9), ktorý by v septembri nastúpil do štvrtej triedy. To všetko zmenil prudký náraz audiny do ich auta v stredu večer. „21-ročný vodič Audi S5 išiel v smere na Tvrdošín, keď z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s oproti idúcim Volkswagenom Golf, ktorý viedol 46-ročný vodič,“ opísal nehodu žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík. To, čo nasledovalo, sledovali so slzami v očiach desiatky Trstenčanov, ktorí sa práve vracali z omše v kostole.

Oživovali ho hodinu

Náraz bol taký silný, že Volkswagen zdemolovalo. Adamka oživovali záchranári podľa očitých svedkov hodinu, žiaľ, aj napriek ich veľkej snahe sa ho už zachrániť nepodarilo. „Vodičovi vozidla Audi policajti na mieste zadržali vodičský preukaz. V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodal Moravčík. Adamkova sestrička Simonka (6) utrpela ťažké zranenia. „Dievčatko malo roztrhanú pečeň, zranené vnútornosti a je vo veľmi vážnom stave, záchranári ju previezli rovno na operačnú sálu do nemocnice v Trstenej,“ povedal Novému Času priateľ rodiny s tým, že vo štvrtok ráno ju museli previezť na detské oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v Martine, kde v ťažkom stave bojuje o život.

Zvyšok rodiny je hospitalizovaný v nemocnici v Trstenej. „Na oddelení pre dospelých máme oboch rodičov a dieťa je na detskom oddelení. Všetci sú už momentálne stabilizovaní. Ďalšie dieťa bolo prevezené do Martina,“ potvrdil riaditeľ Hornooravskej nemocnice v Trstenej Marian Tholt.

Z tragédie sú otrasení i hasiči v Tvrdošíne, ktorí spolucítia s kolegom Vladom a v nepochopiteľnej tragédii, ktorá sa stala človeku, čo sám zachraňoval iných, ťažko nachádzajú slová. Vodič audiny Dávid (21) z Tvrdošína je psychicky na dne a nie je schopný opísať, čo sa stalo. „Je mi to strašne ľúto, nechcem to teraz riešiť,“ vyjadril sa pre Nový Čas.